Freizeit und Reise

Der Kronplatz investiert kontinuierlich in moderne Infrastruktur und zählt mit seinen Sessel- und Kabinenbahnen zu den technisch fortschrittlichsten Skigebieten Europas. (Foto: Dolomitenregion Kronplatz, C. Wisthaler)

30.09.2026

Neue Bahnen und Pisten

Der Kronplatz startet mit neuen Bahnen und Pisten in den Winter

125 Pistenkilometer und 32 Aufstiegsanlagen: Der Kronplatz erweitert sein Angebot für Familien, Genuss- und Sportskifahrer mit drei neuen Bahnen sowie drei neuen oder neu gestalteten Pisten. Wer bereits zum Saisonauftakt anreist (28.11. bis 19.12.26), erhält im Rahmen der Dolomiti Super Première ab vier Übernachtungen eine Nacht und einen Skitag gratis.

Auf skiresort.de zählt der Kronplatz schon lange zu den allerbesten 5-Sterne-Skigebieten Südtirols. 2026 wurde er als Testsieger in den Kategorien „5-Sterne-Skigebiet“ und „Schwarze Abfahrt“ ausgezeichnet. Bei den Top-Kategorien Pisten, Bahnen, Schneesicherheit und Präparierung staubtder Kronplatz seit Jahren die volle Punktezahl ab. Und in den Subkategorien Berggastronomie, Unterkünften an den Pisten, Familien und Kinder, Snowparks, Umweltfreundlichkeit und Sauberkeit gibt es immer wieder 5 von 5 Sternen. 

Premierengäste willkommen

Die 125 Kilometer Pisten liegenzwischen 1000 und 2275 Höhenmetern, sind technisch zu 100 Prozent beschneibar, immer top präpariert und werden von modernsten Sessel- und Kabinenbahnen erschlossen. Einem frühen Saisonstart steht damit nichts im Weg. Bis Weihnachten haben Pulverfans und Carver die Pisten zu besonders günstigen Konditionen für sich. Zur Dolomiti Super Premiere gibt es, wie bereits eingangs erwähnt, in der Dolomitenregion Kronplatz schon ab vier Übernachtungen eine Urlaubsnacht und einen Skitag gratis.

Drei neue Bahnen, drei neue Pisten

Der Kronplatz investiert kontinuierlich in moderne Infrastruktur und zählt mit seinen Sessel- und Kabinenbahnen zu den technisch fortschrittlichsten Skigebieten Europas. Neu ist die 10er-Kabinenbahn Kronplatz 1+2, die Reischach ab diesem Winter mit dem Gipfel verbindet. Sie befördert bis zu 3250 Personen pro Stunde, fährt 10 Prozent schneller als bisher und benötigt rund 20 Prozent weniger Energie. Gleichzeitig entsteht durch die Verlegung der Mittelstation eine neue Pistenführung. Die rote Lumen-Piste wird auf 2,7 Kilometer verlängert und mit 22 zusätzlichen Schneekanonen ausgestattet. Der neue blaue Skiweg Weiden verbindet die ehemalige Mittelstation mit der Lumen-Piste und verbessert die Streckenführung. Zwischen Furkelpass und Gipfel ersetzt eine neue 8er-Kabinenbahn Ruis die bisherige Gondelbahn. Sie kann bis zu 3600 Personen pro Stunde transportieren und verkürzt die Fahrzeit deutlich. Komplett neu ist außerdem der 8er-Sessellift Dolomiti mit beheizten Sitzen, Wetterschutzhauben und komfortablem Förderband. Die Anlage befördert bis zu 3000 Personen pro Stunde und erschließt zugleich die neue Dolomiti-Piste, eine rund 1,5 Kilometer lange blaue Abfahrt für Einsteiger und Genuss-Skifahrer.

Kronplatz: Neue Bahnen:
10er-Kabinenbahn Kronplatz 1+2 (975–2271 Meter): 3250 Personen/h | 6,5 m/Sekunde
8er-Kabinenbahn Ruis (1752–2277 Meter): 3600 Personen/h | 6,0 m/Sekunde
8er-Sessellift Dolomiti (1853–2186 Meter): 3000 Personen/h | 5,0 m/Sekunde
Neue Pisten
Lumen: 2,7 Kilometer | rot | 775 Meter Höhenunterschied
Weiden: 650 Meter | blau | 45 Meter Höhenunterschied
Dolomiti: 1,5 Kilometer | blau | 333 Meter Höhenunterschied

Von der Genusspiste zu den „Black Five“

Vom Kronplatz-Gipfel führen breite, sonnige Pisten in alle Himmelsrichtungen. Rund 75 Prozent der Abfahrten sind leicht bis mittelschwer und damit ideal für Familien und Genuss-Skifahrer. Gleichzeitig bietet der Kronplatz mit den legendären „Black Five“ die größte Auswahl an schwarzen Pisten Südtirols. Die Piculin zählt mit bis zu 72 Prozent Gefälle zu den steilsten Pisten Italiens – die „Erta“ ist jedes Jahr im Januar Schauplatz für den Damen-Skiweltcup (19.1.27: Ski Weltcup Riesentorlauf). Für den Einkehrschwung stehen am Kronplatz 40 Skihütten und Bergrestaurants zur Verfügung. Zu den gastronomischen Höhepunkten zählt das AlpiNN auf 2.275 Metern, das von Sternekoch Norbert Niederkofler geführt wird.

Skisafari durch die Dolomiten

Vom Gadertal sind die Sellaronda und die Kriegerrunde über Alta Badia mit einem kostenlosen Skibus erreichbar. Ab Percha verbindet der Ski Pustertal Express den Kronplatz mit der Skiregion Drei Zinnen. Beide gehören zum Skiverbund Dolomiti Superski mit insgesamt rund 1200 Pistenkilometern in zwölf Skiregionen. Mit dem Kronplatz Guest Pass können Gäste zudem alle Regionalzüge und Skibusse in Südtirol kostenlos nutzen. (BSZ)

www.kronplatz.com

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es an größeren Bahnhöfen Zugangskontrollen geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

„Die Bundesregierungskoalition hat noch schnell Reformen angekündigt, ehe sie sich in die Berliner Sommerpause verabschiedete. Eine Sommerpause übrigens, die sich die Wirtschaft nicht leistet. Unternehmer und Manager sind stets am Sprung“, sagt Bertram Br

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz