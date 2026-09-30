Neue Bahnen und Pisten

125 Pistenkilometer und 32 Aufstiegsanlagen: Der Kronplatz erweitert sein Angebot für Familien, Genuss- und Sportskifahrer mit drei neuen Bahnen sowie drei neuen oder neu gestalteten Pisten. Wer bereits zum Saisonauftakt anreist (28.11. bis 19.12.26), erhält im Rahmen der Dolomiti Super Première ab vier Übernachtungen eine Nacht und einen Skitag gratis.

Auf skiresort.de zählt der Kronplatz schon lange zu den allerbesten 5-Sterne-Skigebieten Südtirols. 2026 wurde er als Testsieger in den Kategorien „5-Sterne-Skigebiet“ und „Schwarze Abfahrt“ ausgezeichnet. Bei den Top-Kategorien Pisten, Bahnen, Schneesicherheit und Präparierung staubtder Kronplatz seit Jahren die volle Punktezahl ab. Und in den Subkategorien Berggastronomie, Unterkünften an den Pisten, Familien und Kinder, Snowparks, Umweltfreundlichkeit und Sauberkeit gibt es immer wieder 5 von 5 Sternen.

Premierengäste willkommen

Die 125 Kilometer Pisten liegenzwischen 1000 und 2275 Höhenmetern, sind technisch zu 100 Prozent beschneibar, immer top präpariert und werden von modernsten Sessel- und Kabinenbahnen erschlossen. Einem frühen Saisonstart steht damit nichts im Weg. Bis Weihnachten haben Pulverfans und Carver die Pisten zu besonders günstigen Konditionen für sich. Zur Dolomiti Super Premiere gibt es, wie bereits eingangs erwähnt, in der Dolomitenregion Kronplatz schon ab vier Übernachtungen eine Urlaubsnacht und einen Skitag gratis.

Drei neue Bahnen, drei neue Pisten

Der Kronplatz investiert kontinuierlich in moderne Infrastruktur und zählt mit seinen Sessel- und Kabinenbahnen zu den technisch fortschrittlichsten Skigebieten Europas. Neu ist die 10er-Kabinenbahn Kronplatz 1+2, die Reischach ab diesem Winter mit dem Gipfel verbindet. Sie befördert bis zu 3250 Personen pro Stunde, fährt 10 Prozent schneller als bisher und benötigt rund 20 Prozent weniger Energie. Gleichzeitig entsteht durch die Verlegung der Mittelstation eine neue Pistenführung. Die rote Lumen-Piste wird auf 2,7 Kilometer verlängert und mit 22 zusätzlichen Schneekanonen ausgestattet. Der neue blaue Skiweg Weiden verbindet die ehemalige Mittelstation mit der Lumen-Piste und verbessert die Streckenführung. Zwischen Furkelpass und Gipfel ersetzt eine neue 8er-Kabinenbahn Ruis die bisherige Gondelbahn. Sie kann bis zu 3600 Personen pro Stunde transportieren und verkürzt die Fahrzeit deutlich. Komplett neu ist außerdem der 8er-Sessellift Dolomiti mit beheizten Sitzen, Wetterschutzhauben und komfortablem Förderband. Die Anlage befördert bis zu 3000 Personen pro Stunde und erschließt zugleich die neue Dolomiti-Piste, eine rund 1,5 Kilometer lange blaue Abfahrt für Einsteiger und Genuss-Skifahrer.

Kronplatz: Neue Bahnen:

10er-Kabinenbahn Kronplatz 1+2 (975–2271 Meter): 3250 Personen/h | 6,5 m/Sekunde

8er-Kabinenbahn Ruis (1752–2277 Meter): 3600 Personen/h | 6,0 m/Sekunde

8er-Sessellift Dolomiti (1853–2186 Meter): 3000 Personen/h | 5,0 m/Sekunde

Neue Pisten

Lumen: 2,7 Kilometer | rot | 775 Meter Höhenunterschied

Weiden: 650 Meter | blau | 45 Meter Höhenunterschied

Dolomiti: 1,5 Kilometer | blau | 333 Meter Höhenunterschied

Von der Genusspiste zu den „Black Five“

Vom Kronplatz-Gipfel führen breite, sonnige Pisten in alle Himmelsrichtungen. Rund 75 Prozent der Abfahrten sind leicht bis mittelschwer und damit ideal für Familien und Genuss-Skifahrer. Gleichzeitig bietet der Kronplatz mit den legendären „Black Five“ die größte Auswahl an schwarzen Pisten Südtirols. Die Piculin zählt mit bis zu 72 Prozent Gefälle zu den steilsten Pisten Italiens – die „Erta“ ist jedes Jahr im Januar Schauplatz für den Damen-Skiweltcup (19.1.27: Ski Weltcup Riesentorlauf). Für den Einkehrschwung stehen am Kronplatz 40 Skihütten und Bergrestaurants zur Verfügung. Zu den gastronomischen Höhepunkten zählt das AlpiNN auf 2.275 Metern, das von Sternekoch Norbert Niederkofler geführt wird.

Skisafari durch die Dolomiten

Vom Gadertal sind die Sellaronda und die Kriegerrunde über Alta Badia mit einem kostenlosen Skibus erreichbar. Ab Percha verbindet der Ski Pustertal Express den Kronplatz mit der Skiregion Drei Zinnen. Beide gehören zum Skiverbund Dolomiti Superski mit insgesamt rund 1200 Pistenkilometern in zwölf Skiregionen. Mit dem Kronplatz Guest Pass können Gäste zudem alle Regionalzüge und Skibusse in Südtirol kostenlos nutzen. (BSZ)



www.kronplatz.com