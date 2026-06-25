Ostbayern vom Wasser aus entdecken

Wer Ostbayern wirklich kennenlernen möchte, sollte den Blickwinkel wechseln - und an Bord gehen. Denn vom Wasser aus zeigt sich die Region von ihrer vielleicht schönsten Seite. Während an den Ufern Burgen, Wälder, Weinberge und historische Städte vorbeiziehen, bleibt der Alltag zurück. Das gleichmäßige Schlagen der Wellen gegen den Schiffsrumpf, die frische Brise auf dem Sonnendeck und die langsam vorbeiziehende Landschaft machen aus wenigen Stunden einen Kurzurlaub mit erstaunlicher Wirkung.

Dabei müssen Reisende nicht weit fahren, um außergewöhnliche Erlebnisse zu entdecken. Ob fernöstliche Gartenkunst an der Donau, eine glitzernde Fantasiewelt auf dem Wasser oder eine Reise durch die Burgenlandschaft des Altmühltals - Ostbayerns Flüsse und Kanäle bieten überraschende Perspektiven.



Eine Reise vom UNESCO-Welterbe Regensburg bis in die spirituelle Welt des Himalaya klingt zunächst nach einer Fernreise. Tatsächlich genügt dafür ein Tagesausflug auf der Donau. Die Schifffahrt führt zunächst donauabwärts nach Bach an der Donau. Von dort geht es weiter zum Nepal-Himalaya-Pavillon bei Wiesent.



Zwischen kunstvoll gestalteten Tempelanlagen, exotischen Pflanzen und fernöstlicher Gartenarchitektur eröffnet sich eine Welt, die in Ostbayern kaum jemand erwartet. Mehr als 6000 Pflanzenarten, stille Wege und beeindruckende Ausblicke über die Donaulandschaft machen den Besuch zu einem besonderen Erlebnis. Nach einem rund zweistündigen Aufenthalt bringt die Kombination aus Bus und Schiff die Gäste wieder entspannt zurück nach Regensburg.



Auf der Donau bei Passau verwandelt sich eine klassische Rundfahrt in eine faszinierende Inszenierung. Das Kristallschiff der Reederei Wurm & Noé funkelt mit rund einer Million Swarovski-Kristallen und entführt seine Gäste in eine märchenhafte Unterwasserwelt.



Während das Schiff durch das Donautal gleitet, begegnen die Passagiere fantasievollen Kulissen wie "Neptuns Reich", kunstvollen Lichtinstallationen und der geheimnisvollen Welt der Nixe Isa. Die Verbindung aus Flusslandschaft, Lichtkunst und außergewöhnlichem Design macht die zweistündige Tour zu einem Erlebnis, das weit über eine gewöhnliche Schifffahrt hinausgeht.



Wer lieber in die Geschichte eintaucht, findet im Altmühltal eine der schönsten Schiffsrouten Bayerns. Von Riedenburg aus führt die Fahrt auf dem Main-Donau-Kanal vorbei an einigen der beeindruckendsten Burgen und Ruinen der Region.



Hoch über den Felsen thronen die Burg Prunn, die Rosenburg sowie die Burgruinen Randeck, Rabenstein und Tachenstein. Immer wieder eröffnen sich neue Perspektiven auf die mittelalterlichen Bauwerke. Einer der Höhepunkte ist die berühmte Holzbrücke "Tatzlwurm" bei Essing, die sich spektakulär über den Kanal spannt und zu den längsten Holzbrücken Europas zählt.



Ob Kultur, Natur oder außergewöhnliche Erlebnisse: Schiffsausflüge in Ostbayern zeigen, dass man manchmal gar nicht weit reisen muss, um für ein paar Stunden das Gefühl von Urlaub zu erleben. Oft genügt schon ein Platz an Deck - und die Bereitschaft, die Region einmal aus einer ganz neuen Perspektive zu entdecken. (obx)