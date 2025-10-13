Freizeit und Reise

Regensburg erfreut sich dank Sehenswürdigkeiten wie seiner berühmten Steinernen Brücke, der historischen von der UNESCO als Weltkulturerbe geadelten Altstadt und einem positiven Lebensgefühl bei Touristen aus dem In- und Ausland großer Beliebtheit. (Foto: obx-news/RTG/Agentur Fouad Vollmer)

13.10.2025

Regensburg unter den schönsten Altstädten der Welt

Internationales Reiseportal setzt UNESCO-Welterbe auf Rang drei in Europa

Enge Gassen, prächtige Fassaden, jahrhundertealte Plätze: Wer durch Regensburgs Altstadt spaziert, spürt den Atem der Geschichte bei jedem Schritt. Kein Wunder also, dass die UNESCO die Stadt an der Donau bereits 2006 als Welterbe ausgezeichnet hat. Nun kommt ein weiterer Ritterschlag hinzu: Das internationale Reiseportal Tourlane.de, das sich auf die Planung individueller Traumreisen rund um den Globus spezialisiert hat, kürt Regensburg in einem aktuellen Ranking der schönsten Altstädte weltweit auf Platz drei in Europa. Damit reiht sich die bayerische Stadt in eine Reihe mit internationalen Ikonen wie Dubrovnik, Florenz oder Brügge ein. Krakau und Neapel hatten in dem Ranking die beiden ersten Plätze belegt.

"Regensburg ist wie gemacht für Erkundungen zu Fuß. Über die Steinerne Brücke führt der Weg direkt ins Herz der Altstadt, wo sich enge Gassen, mittelalterliche Plätze und romanische Bauten abwechseln. In wenigen Minuten erreicht man das Alte Rathaus, den Dom oder die Porta Praetoria - die Spuren der Römer sind hier ebenso nah wie die Zeugnisse des Mittelalters. Das macht Regensburg zu einer Stadt, die man im Gehen ganzheitlich erlebt: kompakt, abwechslungsreich und voller Geschichte", schreibt Tourlane.de.

Das Ranking ist Teil einer groß angelegten Übersicht, in der Tourlane die schönsten Altstädte der Welt in fünf Kategorien zusammenfasst. Dabei geht es nicht nur um Ästhetik und Atmosphäre: Die Plattform liefert auch praktische Informationen - von den Kosten einer Stadtführung über die Erreichbarkeit der Sehenswürdigkeiten bis hin zur Beliebtheit als Fotomotiv auf Instagram. Für Reisende, die auf der Suche nach Inspiration und Orientierung sind, gilt Tourlane als eine der relevanten digitalen Adressen im Netz.

Für Regensburg bedeutet die Auszeichnung eine weitere Bestätigung der internationalen Strahlkraft. Denn die Stadt, die einst zu den bedeutendsten Handelszentren nördlich der Alpen zählte, ist heute ein Magnet für Besucherinnen und Besucher aus aller Welt. Rund 1500 denkmalgeschützte Gebäude prägen das Bild der Altstadt. Mit der fast 900 Jahre alten Steinernen Brücke, dem gotischen Dom St. Peter, dem Alten Rathaus und den Spuren römischer Architektur wie der Porta Praetoria entfaltet Regensburg eine historische Dichte, die ihresgleichen sucht.

Besonders macht den Stadtkern aber nicht nur die Fülle an Bauwerken aus unterschiedlichen Epochen - vom römischen Erbe bis zur Blütezeit als "nördlichste Stadt Italiens" im Mittelalter -, sondern auch seine Lebendigkeit. Cafés, Boutiquen, Märkte und Veranstaltungen sorgen dafür, dass das UNESCO-Welterbe nicht zum Museum erstarrt, sondern ein pulsierender Teil des Alltags bleibt. Genau diese Mischung aus Geschichte und Gegenwart hebt Tourlane in seinem Urteil hervor.

Dass Regensburg in einem internationalen Vergleich so weit vorne landet, ist auch touristisch von Bedeutung. Rankings wie diese schaffen weltweite Aufmerksamkeit und setzen Impulse für den Städtetourismus, gerade in Zeiten, in denen Reisende Authentizität und kulturelle Tiefe suchen. Für Touristen aus Übersee ist die Donau-Metropole dabei oft ein "hidden gem" - ein Geheimtipp, der sich neben den großen Namen Europas behauptet und gleichzeitig ein unverwechselbares Erlebnis bietet.

Die Anerkennung von Tourlane unterstreicht somit, was Besucherinnen und Besucher seit jeher begeistert: Regensburg ist eine Stadt, die man im Gehen begreift. Jede Ecke erzählt eine neue Geschichte, jeder Platz öffnet ein weiteres Kapitel der Vergangenheit. Wer hier verweilt, reist durch 2000 Jahre - und entdeckt zugleich ein modernes, lebendiges Welterbe. (obx)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die sexuelle Identität per Grundgesetz geschützt werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!