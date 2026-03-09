Freizeit und Reise

Im Tannheimer Tal findet jeder seinen eigenen Rhythmus und seinen eigenen Lieblingsweg. (Foto: Wolfgang Ehn)

09.03.2026

Ruhe, Erholung, Abenteuer

Ankommen, durchatmen, loslaufen: Wandern im Tannheimer Tal

Millionen Menschen im deutschsprachigen Raum haben in den letzten Jahren ein altes Hobby neu entdeckt: das Wandern. Was einmal als gemächliche Rentnerbeschäftigung galt, gewinnt bei der jungen Generation mehr und mehr an Bedeutung. Der Grund: Sie sucht Ruhe, naturnahe Erholung und authentische Outdoor-Abenteuer.

Bergwanderführerin Katharina Schädle kennt das Gefühl ganz genau: „Die ersten 10 bis 15 Minuten denkt man vielleicht noch an alltägliche Themen, aber dann ist der Kopf frei und man findet seinen eigenen Rhythmus. Dieses Gefühl und auch die Verbindung mit der Natur machen das Wandern so besonders für mich.“ In ihrer Heimat, dem Tannheimer Tal, geht die 31-Jährige einfach vor die Haustür und ist binnen Sekunden in der Natur. Das Hochtal nahe der deutschen Grenze ist eingebettet zwischen Allgäuer und Tiroler Berge und vereint dabei alles, was modernes Wandern ausmacht: ein vielfältiges Wegenetz, beeindruckende Natur und authentische Hüttenkultur.

Wandern kann so einfach sein

Für Katharina spielt es keine große Rolle, wohin eine Tour führt. Für sie steht das Naturerlebnis im Vordergrund. Im Tannheimer Tal hat sie dafür auch maximale Flexibilität, denn das Hochtal verfügt über drei Ebenen: von sanften Spaziergängen durch den Talboden über abwechslungsreiche Wanderungen zu den umliegenden Almen und Hütten bis hin zu alpinen Gipfeltouren mit spektakulären Aussichten. „Es gibt eine Menge zu sehen und zu entdecken und jeder Ort ist auf seine eigene Weise besonders“, schwärmt Schädle von ihrer Heimat.

Viele verbinden Wandern immer mit schönem Wetter und Sommer. Das sei auch nachvollziehbar, denn „es gibt nichts Schlimmeres, als früh aufzustehen und dann beim Sonnenaufgang nichts zu sehen“, gesteht Katharina. Aber auch Wandertouren im Frühjahr oder Herbst kann die Bergwanderführerin nur empfehlen. Im Frühjahr muss man allerdings beachten, dass in höheren Lagen oft noch Schnee liegt. Aber die Ruhe und Natürlichkeit zu diesen Jahreszeiten seien für sie sehr speziell.

Wenn im Sommer die Temperaturen steigen, braucht es eine wohltuende Abkühlung. Viele Urlauber versuchen dann, jede Bewegung auf ein Minimum zu reduzieren. Aber was viele nicht wissen: Pro 100 Höhenmeter nimmt die Temperatur um ein Grad Celsius ab, erklärt Katharina. Statt regungslos am Pool zu liegen, empfiehlt die Bergwanderführerin lieber eine sanfte Tour durch die schattigen Wälder mit kühler Höhenluft. Im Tannheimer Tal lässt sich das außerdem mit einem kleinen Abstecher zum Halden- oder Vilsalpsee verbinden. Nach einer Wanderung die Füße ins Wasser zu hängen, ist für die 31-Jährige ein Muss.

Ansonsten lohnt es sich, im Sommer auch mal früh aufzustehen oder eine gemütliche Abendrunde einzulegen. Denn die Sonnenauf- oder -untergänge in den Bergen haben eine besonders erdende Wirkung und lassen alle Alltagsprobleme ganz klein erscheinen. Nach dem Gipfel legt Katharina dann auch gerne mal noch einen Hüttenstopp ein. Für viele ihrer Gäste ist die Einkehr ein super Ansporn, „das gehört einfach zum Bergurlaub dazu, dass man dieses Hüttenfeeling mitnimmt.“ Man lernt neue Leute kennen und genießt authentische Momente der lokalen Bergkultur – Kasspatzn, Knödel oder Kaiserschmarren potenzieren den Wandergenuss. Die Gappenfeldalpe zwischen Neunerköpfle und Landsberger Hütte verkörpert für Katharina dieses urige Bergerlebnis perfekt: mit Schafen und Hunden, eine einfache Ausstattung, aber herzlich in der Atmosphäre. Aber auch die Drei-Hütten-Tour in Nesselwängle zur Krinnenalpe, Gräner Ödenalpe und Nesselwängler Edenalpe nimmt die Bergwanderführerin gerne mit.

Die Tour zum Einstein gehört zu Katharinas Favoriten. Der Aufstieg beginnt in Tannheim und geht anfangs durch den Wald – konditionell fordernd, aber technisch unproblematisch. Nach etwa einer Stunde öffnet sich der Wald und das Gelände wird felsiger. Über der Baumgrenze verwandelt sich die Landschaft in eine alpine Szenerie, und bei Sonnenaufgangstouren setzt genau hier die Dämmerung ein. Besonders dann sollte man die Stille der Natur und den Moment vollends genießen, auch um die Tiere nicht zu verschrecken. Je näher man dem Grat kommt, desto weiter öffnet sich der Blick auf das Tannheimer Tal und das Allgäu. „Wenn die Sonne dann hinter den Berggipfeln aufgeht, ist das richtig schön“, sagt Katharina. Die letzten Meter zum Gipfel erfordern Trittsicherheit beim Überqueren der Felsen, dann steht man oben und genießt das Panorama. 750 Höhenmeter, etwa 2,5 Stunden Gehzeit, mittlere Schwierigkeit. Gerade für solche Sonnenaufgangs-Touren empfiehlt Katharina, eine Bergwanderführerin zu buchen, denn in der Dunkelheit sei es manchmal schwierig, den Weg zu finden. (BSZ)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz