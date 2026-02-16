Sanfter Winter

Die Silberregion Karwendel ist Tirols erste sanfte Wintersportregion mit 20 ausgeschilderten Schneeschuhrouten, 50 Kilometer Loipen und 15 Naturrodelbahnen. Der Winter glänzt hier noch mit Ursprünglichkeit. Kinder kriegen auf kleinen Skibergen und drei Eislaufplätzen die Kurve.

Neun Kilometer und fast 1.200 Höhenmeter: Die längste Naturrodelbahn Nordtirols führt von der Bergstation der Kellerjochbahn auf fast 1.900 Metern hinunter zur Schwazer Burg Freundsberg auf 700 Metern. Die Fahrt verspricht einen wilden Ritt über zig Kurven und Kehren mit einem traumhaften Ausblick auf das Karwendel und die Silberstadt Schwaz im Inntal. Sie ist aber nur eine von 15 Rodelbahnen der Silberregion Karwendel. Drei weitere liegen oberhalb von Schwaz und Gallzein am Grafenast, der Pirchnerast und in Koglmoos. Auch am Weerberg rund um Hausstatt, Weidener Hütte und Nonsalm gibt es drei Mal Gelegenheit, „aus der Bahn“ zu rufen. Ein wunderbares Erlebnis ist die Rodelbahn Hinterriss im Karwendel durch den Schlossgraben. Auf zwei Strecken von Umlberg und Maria Larch nach Terfens legen sich Groß und Klein in die Kurve. Familien gehen auf einfachen und abends beleuchteten Strecken in Stans, Jenbach und am Vomperberg an den Start. Echte Insider besorgen sich für ihr Rodelabenteuer handgefertigte Original-Rennrodeln aus der Silberregion Karwendel von Bernhard Lederwasch in Buch in Tirol oder Paul Steiner in Weer.

Das gleichmäßige Schwingen bringt Körper und Seele in Gleichklang, stärkt Herz, Kreislauf, Lunge und damit die Kondition, regt Stoffwechsel und Fettverbrennung an, ist gut für Balance und Koordination. Grund genug, dass Langlaufen schon lange zu den beliebtesten Wintersportarten in der Silberregion Karwendel zählt. Hier macht die klare Winterluft den Kopf frei und den Geist offen für die Schönheiten der Winterlandschaft. Eine der schönsten Loipen liegt mitten im Karwendel. Die 27 Kilometer sind für Klassiker und Skater gespurt und schlängeln sich durch das malerische Risstal am Bach entlang bis zum Großen Ahornboden einem der anerkannt schönsten Plätze Tirols. Der Winter zaubert auf die 2.000 Bergahorne vor den imposanten Karwendelfelsen eine märchenhafte Kulisse. Der Schönheit stehen allerdings auch die sonnigen Mittelgebirgsplateaus der Tuxer Alpen auf der gegenüberliegenden Talseite der Silberregion Karwendel um nichts nach. Von den Höhenloipen am Vomperberg, am Pillberg und beim Schiestlhof am Weerberg bieten sich traumhafte Aussichten ins Karwendel und Inntal. Dank der Höhenterrassenlage freuen sich Langläufer über viel Sonne und hohe Schneesicherheit.

Versteckte Winkel unter mächtigen Bergen, fernab von Pisten, Loipen und gespurten Winterwegen: Wer solch puristische Winterbilder für seinen Urlaub im Kopf hat, wird von der Silberregion Karwendel begeistert sein. In Tirols erster Schneeschuhregion stapft man bereits durch 24 ausgewiesene Schneeschuh-Routen. Zwischen Kellerberg, Pillberg, Weerberg und Kolsassberg ziehen sich weite Hochterrassen, die wie geschaffen sind für die sanfte Wintersportart. Von Terfens, Vomp und Stans aus locken wunderschöne Routen ins Karwendel. Hoch oben um das Rhontal im Karwendel gibt es noch mehr Auslauf für die Bärentatzen. Als Skitouren-Revier ist die Silberregion Karwendel schon viel länger bekannt. Um Weerberg und Pillberg locken unglaublich schöne Touren in die Zweitausender der Tuxer Voralpen. Das klassische Skifahren auf präparierten Pisten hat in der Silberregion Karwendel den Reiz von anno dazumal bewahrt. Hier gibt es ausschließlich kleine Skiberge ohne Wartezeiten oder überfüllte Pisten, dafür viel Platz zum weit Ausschwingen und eine sehr persönliche Skikurs-Betreuung. Große und kleine Eisprinz(essinn)en können auf Eislaufplätzen in Schwaz, Jenbach und Vomp ihre Kür vorführen. www.silberregion-karwendel.com