Skifahren und coole Events

Die 5 Tiroler Gletscher (www.tirolergletscher.com) peppen den Frühling auf: Feinster Sonnenskilauf auf schneesicheren Pisten bis auf über 3000 Meter wird mit jeder Menge Spaß, Events und Genuss angereichert – vom Hannibal-Spektakel, über die Secco-Gondel bis zum Stubai Wilde Ride. Der Gletscher-Frühling wird definitiv vielfältig.

Wenn die Temperaturen frühlingshaft werden, steigen auch die Sparchancen: Mit dem Frühbucherrabatt kann man auf dem Kaunertaler oder Pitztaler Gletscher bis zu 30 Prozent bei den Skitickets online sparen, in Sölden und auf dem Stubaier Gletscher bis zu 20 Prozent. Des Weiteren gibt es Packages, die das Reisebudget entlasten: Während der Sonnenskilauf-Aktionswochen auf dem Kaunertaler Gletscher (13. bis 26. April) locken zum Beispiel vergünstigte Skipässe für vier, fünf, oder sechs Tage, die nur über die Unterkunft bezogen werden können. Der Skipass gilt auch in Fendels und für einen Tag am Pitztaler Gletscher.

Auf dem Stubaier Gletscher lohnen sich die Pauschalangebote „Sonnenskilauf 4=3“ bis in den Mai hinein und das „1-Skitag-geschenkt Package“ (vom 18. April bis 2. Mai) . Beim letztgenannten gilt: 5 Tage Ski fahren und nur vier zahlen (weitere Variationen 6=5 und 7=6). Tipp für Familien: Kinder unter 10 Jahren fahren hier gratis in Begleitung eines zahlenden Elternteils. Auf dem Pitztaler Gletscher sind Kinder unter 8 Jahren mit den Bambinitickets kostenfrei unterwegs.

In Sölden gehören zum „Ski & Relax Package“ bei drei Übernachtungen ein 2-Tagesskipass und ein Thermeneintritt dazu. Für das angesagte Electric Mountain Festival empfiehlt sich das Package „EMF Full Festival Experience“. 7 Nächte, 6-Tagesskipass plus Festival-Ticket-Upgrade.

Coole Events vom Hannibal-Spektakel bis zum OIMARA-Konzert

Wenn die 5 Tiroler Gletscher zum Sonnenskilauf laden, ist auch jede Menge neben den Pisten los. Die größten Shows fährt Sölden mit dem Electric Mountain Festival (13. bis 18. April) und dem außergewöhnlichen Gletscher-Schauspiel Hannibal auf. Am 10. April ist die spektakuläre Inszenierung des Künstlernetzwerks Lawine Torrèn der historischen Alpenüberquerung Hannibals zu sehen. Mit Pistenbullys, Flugzeugen, Tänzern, Extremsportlern sowie Helikoptern – und das alles auf 3000 Metern Höhe. Beim Electric Mountain Festival heißt das Line-Up: Lost Frequencies, Timmy Trumpet, Salvatore Ganacci und Lilly Palmer.

Während der „Kölsche Woche 26“ (21. bis 28. März) sind beim Hintertuxer Gletscher Open Air (27. März) die „Höhner“, „Cat Ballou“, „Rabaue“ und „Klüngelköpp“ zu hören. Ein Höhepunkt ist auch das Live-Konzert von OIMARA & Bande am 18. April. Das Motto des Gletscher-Frühlings heißt in Hintertux „40 Tage – 40 Veranstaltungen“ – mit lustigen Events wie einer Ostereiersuche auf Skiern. Genuss-Highlights sind das „Genuss-Hopping auf Ski“ (6 Spots – 6 Stops) und die „Secco-Gondel“ mit prickelnder Begleitung auf dem Weg nach oben.

Wer seinen Sonnenskilauf kulinarisch aufwerten möchte, sollte das Café 3440 auf dem Pitztaler Gletscher besuchen. Hier kommen sowohl Tirols höchstes Frühstück als auch die höchste Weinverkostung (17. April) auf den Tisch. Das „JA-Wort“ kann man sich am höchsten Standesamt übrigens ebenfalls geben. Ein echter Tipp ist die geführte Skitour „Die Goldene Spur“ auf der man das gesamte Skigebiet in einer Spur erkundet – mit köstlichen Einkehrschwüngen.

Abwechslungsreich und sportlich wird es vom 11. April bis 25. Mai bei den Spring Classics im Snowpark Kaunertal mit vielen tollen Veranstaltungen. So gibt es am 18. April beste Freeride-Action beim Wettbewerb Open Faces. Zum Saison-Abschluss steigt das legendäre Kaunertal Ending KTE (23. bis 25. Mai) mit Spring Sessions, Shredtime und zahlreichen Acts von Live-DJs.

Ein weiterer sportlicher Hingucker ist der Stubai Wilde Ride am 18. April. Er ist einer der längsten Riesentorläufe der Alpen und geht über sechs Kilometer und durch 160 Tore. Hier sind Hobbysportler, erfahrene Profis oder Adrenalinjunkies gefragt, die sich der Herausforderung stellen wollen. (BSZ)