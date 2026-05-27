Sommer in der Tiroler Zugspitzarena

Viele kennen die Tiroler Zugspitzarena als Wintersportregion, allerdings hat sie auch im Sommer einiges zu bieten. Sie liegt im österreich-bayerischen Grenzgebiet der Zugspitze und bezeichnet einen Zusammenschluss aus sieben Ortschaften rund um Ehrwald, Lermoos und Bergwang.

Zu den Sommerhighlights der Region gehören ein Outdoor Escape Trail, bei dem man Rätsel löst und dabei durch die schönsten Landschaften wandert. Außerdem zählt eine E-Bike Tour zum Seebensee dazu, der mit seinem glasklaren und türkis schimmernden Wasser sowie Gebirgsblick wie aus einer Postkarte entsprungen wirkt. Im Gipfelhaus Grubigstein auf 2050 Metern kann man schließlich einen Grillabend mit Musik und Buffet genießen und erhascht mit Glück das Alpenglühen. Natürlich lässt sich auch die Zugspitze selbst erkunden mit der Tiroler Zugspitzbahn, die dieses Jahr Jubiläum feiert.

Rätsel lösen und traumhafte Natur genießen

Für alle Abenteuer- und Rätselfans gibt es in der Tiroler Zugspitzarena Escape Trails. Bei einem Escape Game geht es generell darum, als Gruppe knifflige Aufgaben zu lösen und aus einem Raum zu entkommen – in Tirol als Outdoor-Variante inklusive wandern. Drei Rätselwege stehen zur Auswahl, der neueste ist „Das Geheimnis des Hochalpgeistes“. Dabei folgt man den Spuren eines Senners und muss anhand seiner Tagebucheinträge eine Nacht mit scheinbar unerklärlichen Ereignissen rekonstruieren. Ohne zu viel zu verraten: Die Rätsel sind mittelschwer, machen Spaß und man kommt an einem wunderschönen Wasserfall vorbei. Insgesamt ist man etwa 3 Stunden unterwegs auf einer Distanz von 3 Kilometern, der Start ist in Rinnen. Alles, was zum Lösen der Rätsel benötigt wird, bekommt man in einem Rätselrucksack gestellt. Keine Sorge: Es gibt auch Hilfestellungen, falls man mal nicht auf die Lösung kommt.

Bier aus Gebirgsquellwasser

Wer möchte kann sich nach dem Rätselspaß eine Bierverkostung gönnen bei Stadl-Bräu – der höchsten Gasthausbrauerei Österreichs – im Hotel Thaneller in Bergwang. Hier werden drei Sorten aus frischem Gebirgsquellwasser gebraut, nämlich Helles, Dunkles und Hefeweizen. Vor Ort kann man sich Durchtesten und sich einen Einblick in den Brauvorgang geben lassen. Und: Das Bier gibt es nur hier in der Region zu kaufen. Ein Geheimtipp ist außerdem der Bierlikör, unbedingt probieren!

Mit dem E-Bike zum Seebensee

Was man sich definitiv nicht entgehen lassen sollte, ist eine E-Bike Tour zum Seebensee. Der Bergsee ist nämlich in eine malerische Kulisse eingebettet, mit Blick auf das Wettersteinmassiv mit der Zugspitze (2962 Meter). Außerdem ist das Wasser glasklar und lässt verschiedene Schattierungen von blau darin erkennen. Eine Kulisse wie auf einer Postkarte!



Der Weg zum Seebensee ist etwas beschwerlich: Von der Talstation der Ehrwalder Almbahn geht es auf einen sehr steilen, aber durchgehend asphaltierten Fahrweg zur Ehrwalder Alm auf 1493 Metern Höhe. Danach führt der Weg weiter in Richtung des Gaistales, wo es weiterhin steile Abschnitte gibt und auch teilweise etwas schotterig sein kann. Eine gewisse Grundkondition ist daher trotz E-Bike erforderlich, es ist aber machbar und die Mühe lohnt sich allemal. Wer nicht alleine hochfahren möchte, kann eine geführte Tour bei Dominik Schennach von Gorilla Bike Adventures buchen. E-Bikes kann man bei Radlgaudi in Ehrwald ausleihen. Einkehren lässt sich auf der Seebenalm.

Alpenglühen auf 2050 Metern

Um den Tag stilvoll ausklingen zu lassen, empfiehlt sich der Grillabend im Gipfelhaus Grubigstein in Lermoos. Hinauf kommt man mit der Grubigsteinbahn, die an den speziellen Grillabenden die Gäste auch spätabends wieder nach unten bringt. Die Saison dafür dieses Jahr startet im Juni. Das Grill-Buffett mit Produkten aus der Region lässt keine Wünsche offen. Bei Live-Musik unter anderem von regionalen Musikanten, wie Gerhard Knapp, kann man den Panoramablick genießen und bei gutem Wetter auch einen wunderschönen Sonnenuntergang inklusive Alpenglühen beobachten. Kleiner Hinweis: Oben wird es auch im Sommer sehr kalt, am besten eine warme Jacke einpacken.

Und schließlich: Die Zugspitze selbst

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit auf die Zugspitze hinaufzufahren. Wer noch nicht dort war, sollte zumindest einmal den spektakulären Ausblick genießen. Tatsächlich feiert die Tiroler Zugspitzbahn dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wurde das Erlebnismuseum auf der Zugspitze neu gestaltet, welches die Geschichte der Bergbahn zeigt. Auf dem Rückweg kann man am Fuße des Berges im Restaurant des Zugspitz Resorts einkehren, hier gibt es sehr gutes Wiener Schnitzel.

Ein paar letzte Infos zur Anreise und Fortbewegung vor Ort: Die Station Ehrwald Zugspitzbahn ist zum Beispiel mit dem Regionalzug erreichbar, ab München in rund 2 Stunden. Übernachtungsgäste erhalten vor Ort eine Gästekarte, mit der sich unter anderem der ÖPNV kostenfrei nutzen lässt. (Daniela Preis)

