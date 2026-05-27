Freizeit und Reise

Der malerische Seebensee. (Foto: Daniela Preis)

27.05.2026

Sommer in der Tiroler Zugspitzarena

Zugspitzarena: Rätselspaß und mehr in traumhafter Bergkulisse

Viele kennen die Tiroler Zugspitzarena als Wintersportregion, allerdings hat sie auch im Sommer einiges zu bieten. Sie liegt im österreich-bayerischen Grenzgebiet der Zugspitze und bezeichnet einen Zusammenschluss aus sieben Ortschaften rund um Ehrwald, Lermoos und Bergwang.

Zu den Sommerhighlights der Region gehören ein Outdoor Escape Trail, bei dem man Rätsel löst und dabei durch die schönsten Landschaften wandert. Außerdem zählt eine E-Bike Tour zum Seebensee dazu, der mit seinem glasklaren und türkis schimmernden Wasser sowie Gebirgsblick wie aus einer Postkarte entsprungen wirkt. Im Gipfelhaus Grubigstein auf 2050 Metern kann man schließlich einen Grillabend mit Musik und Buffet genießen und erhascht mit Glück das Alpenglühen. Natürlich lässt sich auch die Zugspitze selbst erkunden mit der Tiroler Zugspitzbahn, die dieses Jahr Jubiläum feiert.

Rätsel lösen und traumhafte Natur genießen

Für alle Abenteuer- und Rätselfans gibt es in der Tiroler Zugspitzarena Escape Trails. Bei einem Escape Game geht es generell darum, als Gruppe knifflige Aufgaben zu lösen und aus einem Raum zu entkommen – in Tirol als Outdoor-Variante inklusive wandern. Drei Rätselwege stehen zur Auswahl, der neueste ist „Das Geheimnis des Hochalpgeistes“. Dabei folgt man den Spuren eines Senners und muss anhand seiner Tagebucheinträge eine Nacht mit scheinbar unerklärlichen Ereignissen rekonstruieren. Ohne zu viel zu verraten: Die Rätsel sind mittelschwer, machen Spaß und man kommt an einem wunderschönen Wasserfall vorbei. Insgesamt ist man etwa 3 Stunden unterwegs auf einer Distanz von 3 Kilometern, der Start ist in Rinnen. Alles, was zum Lösen der Rätsel benötigt wird, bekommt man in einem Rätselrucksack gestellt. Keine Sorge: Es gibt auch Hilfestellungen, falls man mal nicht auf die Lösung kommt.

Bier aus Gebirgsquellwasser

Wer möchte kann sich nach dem Rätselspaß eine Bierverkostung gönnen bei Stadl-Bräu – der höchsten Gasthausbrauerei Österreichs – im Hotel Thaneller in Bergwang. Hier werden drei Sorten aus frischem Gebirgsquellwasser gebraut, nämlich Helles, Dunkles und Hefeweizen. Vor Ort kann man sich Durchtesten und sich einen Einblick in den Brauvorgang geben lassen. Und: Das Bier gibt es nur hier in der Region zu kaufen. Ein Geheimtipp ist außerdem der Bierlikör, unbedingt probieren!

Mit dem E-Bike zum Seebensee

Was man sich definitiv nicht entgehen lassen sollte, ist eine E-Bike Tour zum Seebensee. Der Bergsee ist nämlich in eine malerische Kulisse eingebettet, mit Blick auf das Wettersteinmassiv mit der Zugspitze (2962 Meter). Außerdem ist das Wasser glasklar und lässt verschiedene Schattierungen von blau darin erkennen. Eine Kulisse wie auf einer Postkarte!

Der Weg zum Seebensee ist etwas beschwerlich: Von der Talstation der Ehrwalder Almbahn geht es auf einen sehr steilen, aber durchgehend asphaltierten Fahrweg zur Ehrwalder Alm auf 1493 Metern Höhe. Danach führt der Weg weiter in Richtung des Gaistales, wo es weiterhin steile Abschnitte gibt und auch teilweise etwas schotterig sein kann. Eine gewisse Grundkondition ist daher trotz E-Bike erforderlich, es ist aber machbar und die Mühe lohnt sich allemal. Wer nicht alleine hochfahren möchte, kann eine geführte Tour bei Dominik Schennach von Gorilla Bike Adventures buchen. E-Bikes kann man bei Radlgaudi in Ehrwald ausleihen. Einkehren lässt sich auf der Seebenalm.

Alpenglühen auf 2050 Metern

Um den Tag stilvoll ausklingen zu lassen, empfiehlt sich der Grillabend im Gipfelhaus Grubigstein in Lermoos. Hinauf kommt man mit der Grubigsteinbahn, die an den speziellen Grillabenden die Gäste auch spätabends wieder nach unten bringt. Die Saison dafür dieses Jahr startet im Juni. Das Grill-Buffett mit Produkten aus der Region lässt keine Wünsche offen. Bei Live-Musik unter anderem von regionalen Musikanten, wie Gerhard Knapp, kann man den Panoramablick genießen und bei gutem Wetter auch einen wunderschönen Sonnenuntergang inklusive Alpenglühen beobachten. Kleiner Hinweis: Oben wird es auch im Sommer sehr kalt, am besten eine warme Jacke einpacken.

Und schließlich: Die Zugspitze selbst

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit auf die Zugspitze hinaufzufahren. Wer noch nicht dort war, sollte zumindest einmal den spektakulären Ausblick genießen. Tatsächlich feiert die Tiroler Zugspitzbahn dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wurde das Erlebnismuseum auf der Zugspitze neu gestaltet, welches die Geschichte der Bergbahn zeigt. Auf dem Rückweg kann man am Fuße des Berges im Restaurant des Zugspitz Resorts einkehren, hier gibt es sehr gutes Wiener Schnitzel.

Ein paar letzte Infos zur Anreise und Fortbewegung vor Ort: Die Station Ehrwald Zugspitzbahn ist zum Beispiel mit dem Regionalzug erreichbar, ab München in rund 2 Stunden. Übernachtungsgäste erhalten vor Ort eine Gästekarte, mit der sich unter anderem der ÖPNV kostenfrei nutzen lässt. (Daniela Preis)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll der Bund Subventionen pauschal um mehrere Prozent kürzen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Ralf Wintergerst, CEO von Giesecke+Devrient, weist auf einen sehr wesentlichen Umstand der deutschen Politik hin: „Es gibt hierzulande sehr viele Veto-Punkte, wo der eine aus Eigeninteresse den Vorschlag des anderen blockieren kann."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz