Sonne tanken gegen den Winterblues

Das rund 1500 Kilometer lange Wegenetz im Chiemsee-Alpenland lädt auch im Winter zu Spaziergängen und Wanderungen in der Natur ein. Von Wanderprofi bis Familie mit Kindern ist für jeden etwas dabei. Für die nötige Stärkung sorgen die ganzjährig bewirteten Almen und Berggasthöfe.



Aktiv bleiben auch im Winter



Die Tage sind kurz, vielerorts macht sich der Winterblues breit. Besonders in dieser Zeit lohnt sich ein Ausflug in die Natur, um neue Energie zu tanken und wunderschöne Wintermomente zu erleben. Das Chiemsee-Alpenland bietet vielfältige Möglichkeiten, auch im Winter aktiv zu sein – von leichten Spaziergängen über Frost bedeckte Felder bis hin zu Wandertouren auf einen der schneeweißen Gipfel.



Stille Wege, weiße Gipfel



Der Berg ruft – auch im Winter. Viele der rund 60 Almen und Berggasthöfe im Chiemsee-Alpenland haben auch in der kalten Jahreszeit geöffnet. Wer den Aufstieg über schneebedeckte Wege wagt, wird mit atemberaubenden Ausblicken – an klaren Tagen bis nach München – und einer wärmenden Kaspressknödlsuppe belohnt.



Geöffnet ist beispielsweise die Dandlbergalm, die auch für Familien mit Kindern leicht zu erreichen ist. Unterwegs kann man hier den Ausblick auf Nußdorf a.Inn und den Wendelstein genießen. Von Bad Feilnbach aus bietet sich eine Wanderung zur Tregler Alm an. Wer gerne rodelt, steigt von Aschau i.Ch. zur Maisalm auf und fährt bei entsprechender Schneelage mit dem Schlitten den Berg herunter. Eine etwas längere Tour führt von Flintsbach a.Inn über den Petersberg mit der Wallfahrtskirche St. Peter auf die Hohe Asten. Auf diesem Weg lassen sich im Winter oft Eiswasserfälle bewundern und am Ende wartet ein einzigartiges Alpenpanorama. Bitte beachten: Bei Schnee und Eis sind für Wanderungen in den Bergen Grödel oder Spikes empfehlenswert.



Genussvolle Winterwanderungen auf ebenen Wegen



Auch im Voralpenland können Wanderer bei entspannter Bewegung frische Luft atmen. Im Naturschutzgebiet Eggstätt-Hemhofer Seenplatte wartet die Drei-Seen-Wanderung mit traumhaften Ausblicken auf den Liensee, den Bachhamer Weiher und den Hartsee auf.



Wer gerne lokale Produkte und die verschneite Landschaft genießen will, ist auf dem Neubeurer Genusswanderweg richtig. Der Weg, der sowohl über den Marktplatz in Neubeuern mit der typischen Lüftlmalerei kreuzt, als auch durch den Mühlsteinbruch in Hinterhör und die Wolfsschlucht verläuft, führt an lokalen Direktvermarktern vorbei. Dort können Wanderer heimische Produkte wie frisch gebackenes Brot, Konfitüren oder Obstbrände verkosten.



Für Kunstliebhaber empfiehlt sich ein Spaziergang auf dem Wasserburger Skulpturenweg. Der 1,5km lange Weg entlang der Innschleife ist gesäumt von 30 Skulpturen namhafter Künstler und bietet wunderschöne Ausblicke auf den Fluss. Im Anschluss lockt eine heiße Schokolade in einem der zahlreichen Cafés in der Wasserburger Innenstadt.



Bei der geführten Fackelwanderung „Feuer und Feines“ in Bad Aibling wird es romantisch. Im Feuerschein geht es durch die Winterlandschaft rund um die Stadt. Die Führung und weitere Erlebnisangebote für den Winter sind buchbar unter www.chiemsee-alpenland.de/erlebnisangebote.



Weitere Informationen und eine Auflistung aller Winterwandertouren und ganzjährig geöffneten Almen und Berggasthöfen gibt es unter www.chiemsee-alpenland.de/winter. (BSZ)