Spaß im Schnee

Glitzernde und knietiefe Schneefelder unter atemberaubenden Tiroler Bergen, einer gleißenden Sonne und einem makellos blauen Himmel: Diese Mischung macht das Schneeschuhwandern in der Silberregion Karwendel aus, einer der ersten Schneeschuh-Wanderregionen Tirols. Die Schneeschuh-Wanderwochen (10. – 31. Januar 2026) machen den Anfängern der Einstieg in die Variante des Tourengehens ganz einfach: Als erstes gibt es einen alpinen Sicherheitskurs der Bergrettung Schwaz, damit alle über das richtige Verhalten im freien Gelände Bescheid wissen. Wer das erste Mal bei den Schneeschuh-Wanderwochen teilnimmt, erhält außerdem bei einer Buchung ab sechs Nächten die komplette Ausrüstung im Wert von 430 Euro geschenkt. So ist man für die späteren Schneeschuhwanderungen auf eigene Faust perfekt ausgestattet.

Mit einem Guide der Sonne entgegen

Bei allen Wanderungen im Rahmen der Schneeschuh-Wanderwochen ist immer ein Guide dabei, mit Techniktipps und Tricks, die das Fortkommen im knietiefen Schnee erleichtern. So geht es bestens vorbereitet über die Sonnenplateaus am Weerberg, am Kolsassberg und am Pillberg der Sonne entgegen. Ringsum kein Laut, die Natur ist wie in Watte getaucht, nur das leise Knirschen unter den Schuhen ist zu vernehmen. Mit jedem Schritt wird man eins mit der Natur, spürt die frische Höhenluft und die wärmende Sonne im Gesicht. Und am Ziel der Schneeschuhwanderungen gibt es auch Überraschungen – in Form von heißem Punsch und Glühwein oder Alpakas, die gestreichelt werden wollen.

Pure Entspannung im Schnee

Als Ausgleich zum Wandern wird am Donnerstag Schneeschuh-Yoga am Weg der Sinne angeboten. Die winterliche Ruhe der Natur ist ideal, um Körper und Geist in Einklang zu bringen. Die anschließende Abendwanderung klingt mit einem gemütlichen Hüttenabend samt Live-Musik aus. Schneeschuhwandern in der Silberregion Karwendel ist perfekt, um aus dem hektischen Alltag aus- und in den Modus der Entschleunigung einzusteigen. Hier gibt es 20 ausgeschilderte Routen, die über die sonnigen und lawinensicheren Hochplateaus durch die Tuxer Voralpen, die Hochtäler und Almen des Karwendel führen. Traumhafte Ausblicke in das Inntal und die Tiroler Bergwelt inklusive. (BSZ)



silberregion-karwendel.com