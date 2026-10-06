Freizeit und Reise

Die Spielwiesn fand erstmals 1991 statt. Sie zählt zu den bedeutendsten Messen für Brett- und Gesellschaftsspiele im deutschsprachigen Raum und wird von der Münchner MPA PR & Event Agentur veranstaltet. (Foto: MPA PR, Alexander Scharf)

06.10.2026

Spielspaß pur

Auf zur 33. Spielwiesn vom 6. bis 8. November in Augsburg

Noch bunter, vielfältiger und inspirierender: Die 33. Spielwiesn glänzt mit neuen Angeboten. Vom 6. bis 8. November 2026 wird die Messe Augsburg zum 4. Mal zum Spiele-Paradies des Südens.

Zocken, würfeln, raten, sammeln und tauschen, eintauchen in fantastische Welten fabelhafter Rollenspiele, Spaß haben bei actiongeladenen oder wortwitzigen Partyspielen, beim Forschen, Bauen, Baggern, Basteln und Gestalten: Scharenweise zieht die Spielwiesn Fans von Brett- und Gesellschaftsspielen, experimentierfreudige Entdecker und kreative DIY-Fans in der Vorweihnachtszeit wieder in ihren Bann. 16.500 aus Bayern, Österreich, der Schweiz und benachbarten Bundesländern waren es im letzten Jahr.

Familien und Freundeskreise oder Geeks erwartet ein tagesfüllendes und selbstgestaltetes Programm mit spannenden und unterhaltsamen Begegnungen an den Ständen der etwa 100 Aussteller – namhafte, aber auch kleine Verlage oder Autoren, mit denen man Prototypen testen kann.

Beeindruckend auch die Riesenspielothek, an der 80 ehrenamtliche Erklärbären bei der Auswahl aus rund 4.000 Spielen helfen und auch das Regelstudium erleichtern. Erstmals gibt es eine Spielwiesn Spielothek App, in der man schon vorab in Ruhe zu Hause schmökern und auswählen kann, welche Spiele man testen möchte. Fast die ganze Halle 5 füllt der größte Community Playground Süddeutschlands mit etwa 2.500 Spiel-Plätzen, der zum freien Ausprobieren dieser Spiele zur Verfügung steht. Gewonnen oder verloren? Himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt? Ausleben kann man Frust oder unbändige Freude im Bereich Xund & Aktiv in der Austeller-Halle 7 beim Austoben oder Entspannen.

Bereits beim Umzug in die Messe Augsburg im Jahr 2023 wurde der SCIENCE PLAYGROUND für experimentierfreudige Schlauspieler & Zukunftsgestalter erfolgreich eingeführt und die Pen & Paper Arena mit Rollenspiel-Demos etabliert. In diesem Jahr ergänzen die CREATIVlounge für DIY-Fans & Bastler sowie die COSPLAY-Area erstmals diese Sonderflächen. „Augsburg inspiriert
eben“, so Veranstalterin Petra Griebel. „Mal sehen, was sich alles noch entwickelt. Hallen sind ja noch da“, schmunzelt Mitveranstalter Thomas Gärtner vielsagend.

Der Spieleflohmarkt wurde vergrößert und bietet mit An- und Verkauf die Möglichkeit den eigenen Bestand zu überprüfen und vielleicht neu zu bestücken. An den Händlerständen kann man für gut
Befundenes auch zu fairen Preisen kaufen – eine gute Gelegenheit, das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu erstehen oder das eigene Regal mit Neuheiten zu füllen.

Mit Spannung erwarten die Veranstalter die Resonanz auf die neue COSPLAY-Area. Ob Anime, Manga, Fantasy, Sci-Fi oder selbst kreiert – Cosplayer schlüpfen in die Rollen ihrer Lieblingscharaktere und sind herzlich eingeladen, drei Tage lang ihre Kostüme zu präsentieren, andere Fans zu treffen und gemeinsam mit ihren Bewunderern die Vielfalt der Spiele- und Popkultur zu feiern. Selfie- Gelegenheiten mit Elfen, Cyberpunks oder Rittern garantiert. Am Samstag ist ab 14.00h ein erstes Meetup der Szene geplant.

Welcher Verlag den Publikumspreis „Augschburger Fuggerle“ am Sonntagnachmittag erhält, wird während der Messelaufzeit an den Spieltischen entschieden. Die Besucherinnen und Besucher
wählen aus einer von den Erklärbären erstellten Shortlist ihren Favoriten aus und stiften den Preis mit der wertvollsten Währung einer Mitmachmesse – mit Zeit, Neugier und damit einer empirisch
erworbenen Bewertung. Bereits am Freitagabend wird das Siegel Generationenspiel verliehen. Es zeichnet Spiele aus, die besonders gut geeignet sind, gemeinsam von Jung bis Alt, also generationenverbindend, gespielt und somit als generationentauglich bezeichnet werden können. Das Siegel wird vom gemeinnützigen Verein Spielecafé der Generationen – Jung und Alt spielt e.V. entwickelt, organisiert und vergeben. (BSZ)

www.spielwiesn.de

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