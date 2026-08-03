Urlaubstrend “Coolcation”

Pralle Sonne, aufgeheizte Städte und überfüllte Strände: Für immer mehr Reisende verliert dieses Bild an Reiz. Unter dem Begriff „Coolcation” etabliert sich der Trend zu kühlen, erfrischenden Urlaubszielen abseits von Hitze und Menschenmassen. Genau das bietet die steirische Tourismusregion Schladming-Dachstein: Eingebettet zwischen dem bis zu 2700 Meter hohen Dachsteinmassiv und den Schladminger Tauern punktet sie mit angenehmer Kühle, Weite und naturnahen Erlebnissen. Hitze und Andrang, die andernorts den Urlaub trüben, sind hier kein Thema.



„Gerade in Zeiten steigender Temperaturen sehen wir, dass sich die Bedürfnisse der Gäste verändern. In Schladming-Dachstein bieten wir mit kühlen Höhenlagen, wasserreichen Naturräumen und einem breiten, qualitativ hochwertigen Freizeitangebot, beispielsweise zum Thema Biken, eine Antwort auf diesen Trend: eine Region, in der man auch im Hochsommer durchatmen kann“, sagt Mathias Schattleitner, Geschäftsführer der Tourismusregion Schladming-Dachstein.



Wasser und Höhe als natürliche Klimaanlage



Ein zentraler Coolcation-Faktor ist Wasser – und davon hat die Region reichlich zu bieten: Mit über 1000 Quellen, 300 Bergseen und 100 Wasserfällen zählt Schladming-Dachstein zu den wasserreichsten Gebieten der Alpen. Wanderungen entlang des „Wilde Wasser Wegs", zu den Giglachseen oder zum Steirischen Bodensee führen zu natürlichen Rückzugsorten, die selbst an heißen Tagen für spürbare Abkühlung sorgen. Zusätzlich bringen die Sommerbergbahnen Gäste in kühlere alpine Zonen, wo rund 1500 Kilometer Wanderwege und 21 Bike-Touren erschlossen sind.



Bewegung ohne Hitzestress



Auch aktive Gäste profitieren vom milden Bergklima. Ob beim Weitwandern am Schladminger Tauern Höhenweg, bei Bike-Erlebnissen im Bikepark Schladming oder auf familienfreundlichen Trails – zahlreiche Flowtrails und eine eigene Bike-Infrastruktur bieten für jedes Niveau das passende Angebot. Wer es ruhiger mag, findet entlang des Ennsradwegs oder auf Panoramawegen ideale Bedingungen für entspannte Bewegung ohne Hitzestress.



Entschleunigung und Genuss



„Coolcation” steht auch für bewusste Entschleunigung. Im Rahmen des Projekts „Sternenplätze” im Naturpark Sölktäler wurden fernab von Lichtverschmutzung Orte geschaffen, die einen freien Blick in den klaren Nachthimmel ermöglichen. Das Naturerlebnis wird kulinarisch durch „Almkulinarik by Richard Rauch” ergänzt: Ausgewählte Hütten interpretieren dabei klassische Gerichte mit Zutaten aus der unmittelbaren alpinen Umgebung neu.



Dachsteingletscher: Frische auf 2700 Metern



Ein besonderes Highlight ist der Dachsteingletscher: Während andernorts die Temperaturen steigen, können Gäste hier hochalpine Frische erleben und spektakuläre Ausblicke vom Sky Walk, der Hängebrücke oder der „Treppe ins Nichts” genießen. Im Eispalast kann man sogar mitten im Sommer in eine Welt aus Eis und Schnee eintauchen. Damit wird der Gletscher zum Sinnbild der Coolcation: ein Ort, an dem sich Sommer und Winter gleichzeitig erleben lassen. (BSZ)



