Freizeit und Reise

Um die Apfelblüten vor Frost zu schützen werden die Blüten mit einem feinen Wassernebel gesprüht, der gefriert und so zu einer schützenden Eisdecke wird. (Foto: Südtiroler Apfelkonsortium, Patrick Schwienbacher)

25.02.2026

Vereiste Blüten

Eine Ode an die Apfelblüte: Eisblumen und Blütenpracht in Lana

Wer im Frühling in die Region Lana kommt, erlebt nicht nur eine magische Blütenpracht, sondern auch verzaubernde Eisblumen, die nach frostigen Nächten die Apfelblüte auf einzigartige Weise in Szene setzen. Zusammen mit den regionalen Apfelsorten und Veranstaltungen rund um „Lana Blüht“, wird der Frühling in Lana so zu einem unvergesslichen Schauspiel für Natur- und Genussliebhaber.

Bald zieht wieder der Frühling ein in die Region Lana, die Natur erwacht zu neuem Leben und die Landschaft verwandelt sich in ein farbenprächtiges Blütenmeer. Besonders beeindrucken dabei die unzähligen Apfelblüten, die Lana und Umgebung charakterisieren: Mit rund 1200 Hektar Apfelplantagen ist Lana die größte Apfelanbauregion Südtirols. Die typischen rosa-weißen Blüten – besonders der Sorten Golden Delicious, Gala, Fuji und Red Delicious – ziehen Besucher aus nah und fern an. Während geschlossene Knospen Temperaturen bis -4° C standhalten, sind die offenen Blüten äußerst empfindlich und müssen bei Frost geschützt werden, um die Ernte nicht zu gefährden.

Daher setzen die Obstbauern auf Frostschutzberegnung: Ein feiner Wassernebel wird über die Blüten gesprüht und gefriert zu einer schützenden Eisdecke. Die entstehende Kristallisationswärme verhindert, dass die Temperatur darin unter 0° C sinkt. Dies sichert nicht nur die Apfelernte, sondern erzeugt auch ein spektakuläres Naturphänomen: Millionen glitzernde Eisblumen leuchten am Morgen in der Sonne und verbinden sich wie von Zauberhand mit der Blütenpracht zu einem einzigartigen Frühlingsbild. Darüber hinaus kommen zwischen den Baumreihen manchmal Feuertonnen oder Frostkerzen zum Einsatz, die die Blüten zusätzlich wärmen.

Jedes Jahr im April feiert Lana das Aufblühen der Apfelbäume mit seinem beliebten Event „Lana Blüht“. Besucherinnen und Besucher können durch die Obstgärten schlendern, die Blütenpracht bewundern, an Führungen teilnehmen, die Vielfalt der regionalen Äpfel kennenlernen und Produkte aus der Region verkosten. Dabei wird die apfelreiche Kulturlandschaft Lana in einer perfekten Kombination aus Natur, Tradition und Genuss hautnah erlebbar. (BSZ)

www.lanaregion.it 

 

