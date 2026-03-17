Viele Events für unvergessliche Momente

Der Allgäu Skyline Park startet mit einem spektakulären Event-Programm in die Saison 2026. Besucher dürfen sich auf zahlreiche Events, besondere Thementage und beliebte Klassiker freuen. Von exklusiven Vorteilen für Geburtstagsgäste bis hin zum beliebten „Skyline Park for free“-Tag – der im vergangenen Jahr erstmals stattfand und bei den Gästen auf überwältigende Resonanz stieß – verspricht die neue Saison erneut unvergessliche Erlebnisse für die ganze Familie.

Schon vor der offiziellen Eröffnung am 28. März 2026 gibt es ein Pre-Opening am 21. und 22. März. An diesem Wochenende erhalten Besucher bereits vorab die Möglichkeit, den Park zu entdecken. Sollte das Wetter nicht mitspielen, behält sich der Skyline Park vor, geschlossen zu bleiben.

Den Auftakt der Event-Saison macht das Wochenende der Nachbarschaft: Am 28. und 29. März können alle Besucher aus einem Umkreis von 15 Kilometer den Park zum Sonderpreis von 32 Euro für Kinder und Erwachsene genießen. Ein weiteres Highlight ist die Einladung für alle Winter-Geburtstagskinder am 16. Mai. Alle Geburtstagskinder – unabhängig vom Alter –, die zwischen dem 10. November 2025 und dem 28. März 2026 Geburtstag hatten, erhalten an diesem Tag freien Eintritt.

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr kehrt das Event „Skyline Park for free“ am 27. Juni 2026 zurück. An diesem besonderen Tag ist der Eintritt für alle Besucher komplett kostenfrei – egal ob klein oder groß, jung oder alt. Gezahlt wird lediglich pro Fahrt: An den Gastronomieständen im Park gibt es Streifenkarten zu kaufen, mit denen die Besucher die Fahrgeschäfte nutzen können. Die Preise pro Fahrt liegen zwischen 1 und 4 Euro, sodass jeder individuell entscheiden kann, welche Attraktionen er ausprobieren möchte. Das besondere Konzept bietet vor allem Erstbesuchern eine ideale Gelegenheit, den Skyline Park ganz unkompliziert kennenzulernen.

Das Event „Skyline Park bei Nacht“ findet wieder am 14. August 2026 statt – ein echtes Highlight, das sich inzwischen als Klassiker etabliert hat. Besucher genießen den Park an diesem Abend in ganz besonderem Ambiente. Mit Live-Musik an verschiedenen Orten und verlängerten Öffnungszeiten bis Mitternacht wird dieser Abend wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Am letzten Ferienwochenende vom 10. bis 12. September findet das Oktoberfestival statt. Ab 18 Uhr öffnen sich die Tore zum Bayerischen Dorf und Besucher können den Park kostenfrei erkunden und gemeinsam feiern. Schon jetzt dürfen wir verraten, dass die Münchner Volks-Pop-Band voXXclub sowie die moderne Brass-Partyband aus dem Allgäu Muckasäck mit dabei sein werden.

Nach den Sommerferien stehen die Erstklässler im Mittelpunkt: Am 19. und 20. September feiern wir beim Schultütenfest im Skyline Park alle Schulanfänger. Sie erhalten an diesen Tagen freien Eintritt.

Den gebührenden Abschluss der Saison bildet das beliebte Halloween-Spektakel. Auch 2026 erwarten die Besucher gruselige Dekorationen, schaurige Attraktionen und ein unvergleichliches Gruselerlebnis. (BSZ)