Freizeit und Reise

Schneeschuhwanderung mit einem Ranger im Rauristal. (Foto: Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern, Branislav Rohal)

20.02.2026

Von der Literatur in den "Urwald"

Raurisertal: Schnitzeljagd im Schnee, Sonnenskilauf und Vieles mehr

Das Raurisertal ist die größte Gemeinde im Nationalpark Hohe Tauern und ein echter Geheimtipp für Sonnenskiläufer und -Snowboarder. Bis zum Ostermontag (6. April), genießen Skifahrer und Snowboarder traumhafte Frühlingstage im Schnee. Am Vormittag sind die Pisten auf den Rauriser Hochalmbahnen angenehm griffig, später sorgt die Sonne für herrlichen Firn – und zwischendurch heißt es: Sonne tanken bei angenehmen Temperaturen, auf der Hüttenterrasse bei Pinzgauer Schmankerln gemütlich einkehren und das Panorama genießen. Tourengeher streben in der Goldberggruppe Schritt für Schritt der Sonne entgegen: etwa am Hocharn (3254 m) oder am Hohen Sonnblick (3106 m).

„Nostal-Ski“ und Osterhasen im Schnee

Für das Motto „Ein Winter wie damals“ werden zum Retro-Wochenende (13.–15. März) im Raurisertal die alten Skiausrüstungen hervorgekramt. Ein herzliches „Griaß Di“ ist auf den Hütten sicher. Zu den 55. Rauriser Literaturtagen (25.–29. März) werden wieder hochkarätige Literaten in Rauris erwartet. Es gibt Lesungen, Autorengespräche und eine Schreibwerkstätte. Die Osterwoche ist eine bunte Mischung aus Wintervergnügen und Frühlingserwachen. Gäste können auch Schneeschuhwandern mit einem Nationalpark Ranger: hinein in den „winterlichen Urwald“, hinauf zu einem „zauberhaften Wintererlebnis“ oder ganz über den Dingen am Hochalm-Winterwanderweg. Am Ostersonntag gibt es die Osterhasen Schnitzeljagd für alle Kinder. Die Skihütten tischen kulinarische Besonderheiten auf, von Spinatknödel bis Erdäpfelnidei.

Gute Verbindung mit Öffis

Rauris ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Von den Bahnhöfen Zell am See und Taxenbach pendeln die Linienbusse das ganze Jahr ins Tal. Zusätzlich gibt es an Wochenenden zwischen 6:30 und 19:30 Uhr den Pinzgau Ost Shuttle - der kostenlose Skibus pendelt  zwischen Rauris, Wörth, Hundsdorf, Hochalmbahn und Kreuzbodenbahn. Und noch ein Tipp: Mit dem Guest Mobility Ticket können alle Busse und Bahnen im gesamten Bundesland Salzburg kostenlos genutzt werden. (BSZ)

raurisertal.at

