Freizeit und Reise

Verlauf des Spielend Wandernd-Wegs von Jochberg. (Foto: Kitzbühel Tourismus)

25.08.2026

Wandern als Familienabenteuer

Aurach und Jochberg eröffnen neue „Spielend Wandern“-Wege

Wandern ist ein zentraler Bestandteil des Bergsommers in Kitzbühel. Rund 1000 Kilometer Wanderwege bieten die gesamte Bandbreite – von leichten Höhenwanderungen und Familienwegen bis zu alpinen Touren. Mit zwei neuen „Spielend Wandern“-Wegen in Aurach und Jochberg wird das Angebot nun gezielt um ein Naturerlebnis für Familien erweitert.

Das Konzept macht den Weg selbst zum Abenteuer: Naturspiele und Erlebnisstationen laden Kinder und Erwachsene zum Entdecken, Bewegen und gemeinsamen Erleben ein. Die Aktivitäten funktionieren mit einfachen Materialien, die direkt am Weg zu finden sind. Eine Web-App begleitet die Stationen zusätzlich akustisch. Die Wege können abhängig von der Schneelage ganzjährig genutzt werden.

Kitzbühel setzt damit seine konsequente Entwicklung als Wanderdestination fort. Bereits 2019 wurde Kitzbühel Tourismus als erste Destination mit dem Europäischen Wandergütesiegel „European Hiking Quality“ ausgezeichnet. Seit 2022 sind Aurach und Jochberg Mitglied bei Österreichs Wanderdörfern. Bei der Rezertifizierung 2024 erhielten die beiden Orte sowie die Leitwege „Gamsroas – Das 9 Gipfel Erlebnis“ und „Sintersbacher Wasserfall“ erneut das Gütesiegel – gültig bis 2027.

„Wandern ist schon lange ein ganzjähriges Produkt in Kitzbühel. ‚Spielend Wandern‘ ist der nächste logische Schritt: Wir verbinden Bewegung in der freien Natur mit gemeinsamer Zeit für Familien“, sagt Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Viktoria Veider-Walser.

Die Initiative „Spielend Wandern“ wurde 2019 von Österreichs Wanderdörfern entwickelt und umfasst inzwischen mehr als 150 Naturspiele. Die daraus entstandenen Erlebniswege sollen Familien dazu motivieren, gemeinsam Zeit in der Natur zu verbringen und das Wandern mit Kindern spielerisch zu gestalten. Die Naturspiele sind als Inspiration gedacht und sollen Eltern das Wandern mit Kindern erleichtern,“ so Jasmin Bacher, Projektleiterin der Initiative „Spielend Wandern“.

In Aurach fand das Konzept besonderen Anklang. Ortsausschuss-Obmann Tom Dumont suchte nach einem Angebot, das Wandern und kindgerechte Erlebnisstationen verbindet: „Die Verbindung von Bewegung, Natur und gemeinsamem Erleben hat uns sofort überzeugt.“

Auch Jochberg setzt auf ein bewusst reduziertes Konzept. Ortsausschuss-Obmann Stefan Zwertetschka: „Klein, aber fein und mit vorhandenen Naturmaterialien – ‚Spielend Wandern‘ passt perfekt zu unserem Wanderdorf.“ Gemeinsam mit dem Sintersbacher Wasserfall entsteht damit ein vielseitiges Wanderangebot für Familien und unterschiedliche Altersgruppen.

Mit den beiden neuen Wegen ist Kitzbühel die erste Destination, die die „Spielend Wandern“-Wege inklusive Audioguide realisiert hat. Weitere Wege sind bereits in Planung und Vorbereitung. (BSZ)

 

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