Freizeit und Reise

700 Kilometer Langlaufloipen gibt es im Chiemgau. (Foto: Chiemgau GmbH)

03.12.2025

Was im Winter gut tut

Der Chiemgau: Wellness und andere tolle Winter-Highlights

Entspannen in Sauna und Dampfbad, Wellnessbehandlungen mit einheimischen Pflegeprodukten - das bieten Chiemgauer Hotels wie Gut Steinbach, Das Achental, Gut Ising, Aja Resort in Ruhpolding oder der Wellnessgarten Waging. Das Hotel Gut Steinbach, idyllisch in Alleinlage in Reit im Winkl, bietet luxuriöse Chalets, hochwertige regionale Küche und einen alpenländisch anmutenden Spa-Bereich auf zwei Ebenen mit Blick auf die imposante Bergwelt. Er ist auch für Gäste von außerhalb zugänglich. Für die Küche im "Achental" in Grassau ist der Sternekoch Edip Sigl verantwortlich. Er verwöhnt Gäste im Drei-Sterne-Restaurant "ES:SENZ", führt das kulinarische Zepter aber auch im Restaurant Weißer Hirsch sowie im neuen Hotel Chiemgauhof in Übersee. Das Achental verfügt über einen großzügigen Spa-Bereich mit Fitness-Studio und Pool, auch als Day Spa. Auf Gut Ising gibt es außer einem großen Wellnessbereich einen Spa Cube im Garten des Hotels, der für ganz private Wellness- und Floating-Sessions gebucht werden kann. Der Wellnessgarten in Waging am See bietet sieben Saunen und einen Sinnesgarten mit ganzjährigem Naturschwimmteich. Im Aja Resort in Ruhpolding können Gäste unter anderem die Anwendung “Ruhe des Waldes” genießen. Alle Informationen zu Day Spa im Chiemgau gibt es unter www.chiemsee-chiemgau.info/wellness-im-chiemgau. Der Tagesbesuch ist in manchen Häusern nur mit Reservierung möglich.

Hochebenen
700 Kilometer Langlaufloipen, schneesichere Orte und Hochebenen, Rodelbahnen und das "beste Skigebiet Deutschlands" (Skigebiet Winklmoos/Steinplatte, Bewertung von skiresort.de) machen den Chiemgau zu einem Eldorado für Wintersportfans. Zahlreiche Skischulen bieten Kurse, geführte Skitouren und Schneeschuhtouren sowie Verleih von Ausrüstung. Der kürzeste Skilift ist 900 Meter lang, das längste Pistennetz 40 Kilometer, die steilsten Abfahrten hat der Hochfelln, ein Skiberg für Geübte. Besonders beliebt sind nach dem Wintersport die urigen Hütten zur Einkehr, die überall nahe der Wintersport-Ziele zu finden sind.

Chiemsee-Uferweg im Winter
Der Uferweg rund um das “Bayerische Meer” ist ganzjährig begehbar und bietet im Winter ein stilles Naturerlebnis mit grandiosen Blicken über den See in die Chiemgauer Alpen hinein. Auf der ufernahen Strecke warten zahlreiche Einkehrmöglichkeiten von Gasthaus bis Winter-Beachbar. Von den Dampferstegen in Prien und Gstadt fahren auch im Winter Schiffe im Stundentakt auf die Inseln Herrenchiemsee und Frauenchiemsee. Das Schloss Herrenchiemsee ist ganzjährig geöffnet.

Alle Informationen zu Winterurlaub, Ausflugszielen und Wintersport stehen auch im Internet unter www.chiemsee-chiemgau.info. (BSZ)  

