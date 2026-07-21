Wasser, Wege und wilde Natur

Der Nationalpark Hohe Tauern zählt zu den imposantesten Hochgebirgslandschaften der Erde – und das Raurisertal zeigt ihn in seiner ganzen Vielfalt. Zwischen Goldgräbergeschichte, uralten Saumpfaden, wilden Wasserfällen und majestätischen Greifvögeln entfaltet sich ein Sommer, der Natur, Tradition und echte Bergerlebnisse verbindet.

Das malerische Hochtal in der Goldberggruppe trägt alle Besonderheiten des 1800 Quadratkilometer großen Nationalparks in sich. Fünf Seitentäler erzählen von Tauerngold, alten Römerstraßen, spätmittelalterlichen Handelswegen und einer Natur, die bis heute ursprünglich geblieben ist. Mächtige Dreitausender rahmen die größte Gemeinde im Nationalpark Hohe Tauern ein, allen voran der Hohe Sonnblick mit Österreichs höchstgelegener meteorologischer Beobachtungsstation.

Auf den Spuren der Goldgräber

Im Rauriser Talschluss Kolm Saigurn zeigt sich der Nationalpark von seiner besonders eindrucksvollen Seite. Der Rauriser Urwald mit seinen dunklen Moortümpeln, moosgrünen Lichtungen und seltenen Pflanzen zählt zu den faszinierendsten Naturschauplätzen der Region. Wer tiefer eintauchen möchte, begleitet einen Nationalpark Ranger auf geführten Exkursionen und entdeckt die geheimnisvolle Welt dieses einzigartigen Hochmoors.

Untrennbar mit dem Tal verbunden ist auch die Geschichte des Goldes. Über 600 Jahre lang wurde in den Rauriser Goldbergen nach Tauerngold geschürft. Zur Blütezeit des Bergbaus stammte ein bedeutender Teil des weltweiten Goldvorkommens aus der Goldberggruppe. Heute können kleine und große Abenteurer ihr Glück selbst versuchen – etwa am Goldwaschplatz Bodenhaus oder auf der Heimalm an der Mittelstation der Rauriser Hochalmbahn.

Wandern

Rund 300 Kilometer Wanderwege führen durch das Raurisertal und seine Seitentäler. Etwa 300 natürliche Quellen entspringen zwischen dem Barbarfall am Talschluss und der Kitzlochklamm am Taleingang. Besonders mystisch ist das Rauriser Urquell im Hüttwinkltal, dessen kleiner Waldsee von einem Tag auf den anderen verschwinden und ebenso plötzlich wieder auftauchen kann.

Im Seidlwinkltal begleitet ein Wasserinformationsweg die Seidlwinklache bis zum eindrucksvollen Spritzbach-Wasserfall. Auch die Kitzlochklamm zählt zu den großen Naturerlebnissen der Region: Über Stege, Stufen und Brücken führt der Weg durch eine der schönsten Schluchten der österreichischen Alpen.

Auf alten Handelswegen unterwegs

Durch das Seidlwinkltal führte bereits in der Antike eine wichtige Römerstraße, später verlief hier eine bedeutende Route des Saumhandels über die Alpen. Das original erhaltene Tauernhaus aus dem Jahr 1491 erinnert bis heute an diese Zeit. In der geschwärzten Almstube mit offenem Herd machten einst Säumer Rast, bevor sie ihren Weg über das Mittertörl Richtung Alpensüdseite fortsetzten. Die Spuren dieser Zeit begegnen Wanderern bis heute entlang des Seidlwinkltals.

Im Tal der Geier

Ein weiteres Naturhighlight ist das Krumltal. Hier wurden ab 1986 Bartgeier wieder angesiedelt, nachdem sie in Europa bereits ausgestorben waren. Heute ziehen Bartgeier, Gänsegeier und Steinadler wieder ihre Kreise über dem Tal. Auf dem Lehrweg „Könige der Lüfte“ und bei geführten Ranger-Wanderungen eröffnen sich beste Chancen, die beeindruckenden Greifvögel zu beobachten.

Noch mehr Einblicke bietet das Nationalparkhaus „Im Facettenreich“ in Wörth sowie die Greifvogelwarte auf der Hochalm.

Auch beim Thema Mobilität setzt das Raurisertal auf komfortable und nachhaltige Lösungen. Das Guest Mobility Ticket erleichtert die Anreise und Mobilität vor Ort. Der Pinzgau Ost Shuttle fährt samstags und sonntags und ersetzt den bisherigen Raurisertal Gästeshuttle für eine verbesserte Anbindung ins Tal.

Zusätzlich stehen zahlreiche E-Auto- und E-Bike-Ladestationen zur Verfügung. Für Ausflüge in die Seitentäler sorgen saisonale Angebote wie das Almtaxi zur Karalm jeden Freitag von 15. Mai bis Ende Juni, das Tälertaxi ins Seidlwinkltal von 22. Juni bis Ende September sowie der Almbus zur Mitterastenalm im Juli und August.

Mit der Nationalpark Sommercard profitieren Gäste zusätzlich von vielen inkludierten und ermäßigten Leistungen – ideal, um Natur, Berge, Kultur und Mobilität im Raurisertal unkompliziert zu verbinden. (BSZ)

www.raurisertal.at