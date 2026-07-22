Freizeit und Reise

Schenna: Blick auf die Alte Pfarrkirche und das Mausoleum. (Foto: Tourismusverein Schenna, Klaus Peterlin)

22.07.2026

Wenn die Ernte den Takt vorgibt

Die Südtiroler Gemeinde Schenna verbindet herbstliche Traditionen mit kulinarischen Erlebnissen und Veranstaltungen

Sobald sich die Weinberge färben und die Apfelernte beginnt, wechselt Schenna in den Genussmodus. Der Herbst bringt nicht nur klare Fernblicke und angenehme Wandertemperaturen, sondern auch einen Veranstaltungskalender, der Tradition, Kulinarik und Nostalgie verbindet. Entspannte Oldtimer-Ausfahrten der „Südtirol Classic Schenna – Golden Edition“, gesellige Törggele-Momente und die Bauernkuchl mit dem Dorfplatz als Freiluftküche prägen die genussvollste Zeit des Jahres oberhalb von Meran. 

Die Weinlese und Obsternte läuten in Schenna die Zeit der Verkostungen und kulinarischen Traditionen ein. Von September bis November bestimmen volle Apfelkisten, frisch gelesene Trauben und regionale Spezialitäten das Ortsbild. Während Winzer ihre Keller öffnen und von der neuen Ernte erzählen, gewähren Apfelbauern Einblicke in ihren Arbeitsalltag auf den Obstwiesen. In den Gaststuben kommen saisonale Produkte auf den Teller – von traditionellen Südtiroler Gerichten bis zu herbstlichen Klassikern aus der Region.

Kaum eine Südtiroler Tradition ist so eng mit der goldenen Jahreszeit verbunden wie das Törggelen. Wenn der junge Wein ausgeschenkt wird und der Duft von Kastanien, Knödeln und frischen Krapfen durch die Gaststuben zieht, rücken Gäste und Einheimische zusammen. Entstanden aus den Zusammenkünften nach der Weinlese, gehört das Törggelen bis heute fest zum Dorfleben. Es verbindet regionale Küche mit gelebter Geselligkeit – und bringt Menschen an einen Tisch, die den Herbst in all seinen Facetten genießen möchten.

Einer der kulinarischen Höhepunkte ist die Schenner Bauernkuchl am 20. Oktober 2026. Für einen Tag verwandelt sich der Raiffeisenplatz in eine große Hofküche, in der hausgemachte Spezialitäten wie Knödel mit Krautsalat, Marendbrettl und frische Krapfen zubereitet werden – musikalisch untermalt von traditionellen Südtiroler Klängen.

Nicht wegzudenken aus dem Veranstaltungskalender ist die Südtirol Classic Schenna – Golden Edition vom 6. bis 11. Oktober 2026. Anders als bei klassischen Rallyes spielt dabei die Zeit keine Rolle. Statt Sekunden zu jagen, genießen die Teilnehmer entspannte Ausfahrten durch die bunt gefärbte Südtiroler Landschaft. Leuchtende Weinreben und Bergblicke bilden die Kulisse für historische Automobile, deren elegante Karosserien auch im Dorfzentrum zahlreiche Besucher anziehen.

Auf der sonnigen Südseite oberhalb der Kurstadt Meran gelegen, zählt Schenna zu Südtirols aussichtsreichsten Bühnen mit Panoramablicken über das gesamte Mittlere Etschtal. Die Gemeinde mit ihren sechs Ortsteilen erstreckt sich von 400 bis 2.781 Meter. Sie erlaubt damit Wandertouren von mediterranen Tieflagen bis in alpine Höhen – auf über 200 Kilometern markierten Wegen. Das Beherbergungs-Angebot zeichnet sich durch seine hohe Servicequalität aus und umfasst luxuriöse Wellness-Hotels ebenso wie stilvolle Bauernhöfe. Schenna steht für Naturgenuss, Aktivsein und echte Südtiroler Gastfreundschaft.

www.schenna.com

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