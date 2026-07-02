Wie fliegen - nur entspannter

Wer an Geschwindigkeit, Adrenalin und Nervenkitzel denkt, hat bei einer Fahrt mit der neuen Flyline am Almberg im Bayerischen Wald schnell das falsche Bild vor Augen. Denn hier geht es nicht darum, möglichst rasant ins Tal zu schießen. Stattdessen erleben Besucher etwas, das eher an einen lautlosen Flug durch die Baumkronen erinnert. Sanft, entschleunigt und mitten durch die Natur. Mit fast 2000 Metern Länge gilt die neue Flyline am Almberg in Mitterfirmiansreut bei Philippsreut (Kreis Freyung-Grafenau) als die längste ihrer Art weltweit. Sie macht den traditionsreichen Wintersportberg zu einem ganzjährigen Ausflugsziel und bietet ein Naturerlebnis, das in dieser Form einzigartig ist.

Nach der Auffahrt mit der neuen Sesselbahn beginnt eine rund 15-minütige Fahrt durch den Wald. Drei bis acht Meter über dem Boden gleiten die Gäste nahezu geräuschlos zwischen den Bäumen hindurch. Mal führen enge Kurven durch dichtes Grün, dann wieder öffnen sich weite Passagen mit Blick auf die Landschaft des Bayerischen Waldes. Knapp 300 Höhenmeter werden dabei überwunden - allerdings nicht im Tempo einer klassischen Zipline, sondern bewusst langsam und kontrolliert.

Genau darin liegt der besondere Reiz. Die Flyline verbindet Elemente einer Zipline, einer Sommerrodelbahn und einer Achterbahn, verzichtet aber auf deren typische Hektik. Stattdessen stehen Naturgenuss und das Gefühl des Schwebens im Mittelpunkt. Ein spezielles Tragrohrsystem mit fliehkraftgebremstem Rollwagen sorgt für eine sichere Fahrt, die auch Familien mit Kindern oder weniger abenteuerlustigen Gästen offensteht.

Besonders bemerkenswert: Die Anlage ist vollständig barrierefrei konzipiert. Damit können auch Menschen mit Handicap das Erlebnis genießen - eine Seltenheit bei vergleichbaren Attraktionen.

Die Flyline ist ein Teil des neuen Sommerangebots am Almberg. Ein rund fünf Kilometer langer Spieleweg mit Rutschen und Schaukeln, ein großer Erlebnisspielplatz auf dem Gipfel sowie die neue Sesselbahn machen den Berg zu einem attraktiven Ziel für Familien und Naturliebhaber. (obx)



Infos: www.mitterdorf.info