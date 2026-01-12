Wohnkomfort neu definiert

Nach Monaten intensiver Bauarbeiten erstrahlt das Tratterhof Mountain Sky Hotel (www.tratterhof.com) in Meransen (Südtirol) seit Sommer 2025 in völlig neuem Glanz. Gäste erwartet ein Haus, das Moderne und Tradition miteinander vereint und dabei seinen Charakter bewahrt hat. Die Gastgeberfamilie Gruber-Hinteregger hat mit Mut, Leidenschaft und einem klaren Gespür für die Wünsche der Gäste ein Hotel geschaffen, das Raum für neue Urlaubserlebnisse bietet. Was heute sichtbar ist, ist weit mehr als nur ein Umbau – es ist ein neues Kapitel in der langen Geschichte eines Hauses, das auf 1500 Metern Höhe über dem Eisacktal und Pustertal thront.

Zwischen Ende März bis Ende Juli letzten Jahres war ganz schön was los im Tratterhof. Statt Wanderempfehlungen standen plötzlich Baubesprechungen auf dem Plan, statt Sonnen liegen prägten Baugeräte und Kräne das Bild. Unter anderem wurde das Stammhaus neu errichtet und dem restlichen Stil des Hauses angepasst. Die neue Lobby ist offen, modern sowie einladend und dabei mehr als nur ein Eingangsbereich – sie ist ein Statement, man kann auch sagen das Herzstück. Schon beim Eintreten spüren Gäste die Großzügigkeit und Offenheit, die das neue Atrium ausstrahlt. Eine elegante, offene Treppe zieht sich als Blickfang durch den Raum, verbindet Etagen und schafft zugleich ein Gefühl von Leichtigkeit. Glasfronten holen das Panorama direkt ins Haus und lassen den Tratterhof mit der umliegenden Bergwelt verschmelzen.

In Qualität investiert

Die Suiten im Stammhaus wurden komplett neugestaltet und greifen das neue Designkonzept des Hotels auf: natürliche Materialien, warme Farben, klare Linien. Heute bieten die insgesamt 75 Zimmer und Suiten ein Ambiente, in dem sich Tradition und Moderne die Hand reichen., es sind großzügige, lichtdurchflutete Wohlfühlräume mit warmen Zirben- und Lärchenholz, edlen Stoffen und stilvollen Details. In erster Linie wurde nämlich beim Um- und Neubau in Qualität investiert.

Für Paare wurden exklusive Suiten mit privaten Whirlpools auf der Terrasse geschaffen. Hier lassen sich romantische Stunden verbringen, mit Blick auf und über die Bergwelt sowie dem Gefühl, dem Alltag weit entrückt zu sein. Familien freuen sich über großzügige Familiensuiten mit separaten Schlafzimmern und getrennten Bädern. Und wer das Besondere sucht, findet es in den Pool Chalets: private Sauna, große Terrasse und ein eigener Pool – Luxus pur, der gleichzeitig aber dennoch bodenständig bleibt.

Die neue Bar und die stilvolle Weinlounge unterstreichen den Anspruch, Begegnungsräume zu schaffen. Hier trifft man sich auf ein Glas Wein und ein anregendes Gespräche. Mit raffiniert gesetzten Lichtakzenten und einladenden Sitzmöglichkeiten ist das der perfekte Ort für einen Aperitif oder einen Drink nach dem Abendessen.

Auch der Restaurantbereich wurde teilweise umgestaltet. Ein Show-Cooking Bereich und viel Raum für kulinarische Inszenierungen machen den Aufenthalt zu einem Erlebnis. So wird Essen zum Erlebnis und die Verbindung von regionalen Zutaten und internationaler Kreativität sichtbar. Die großzügige Terrasse mit ihren Loungenischen eröffnet den Blick auf die Dolomiten. Jeder Platz ist dabei ein Logenplatz.

Passend zu den stilvollen und lichtdurchfluteten Räumlichkeiten präsentiert das Küchenteam Kreationen, die das Beste aus der herzhaften Südtiroler Küche mit der Leichtigkeit der mediterranen Kulinarik vereinen.

Gäste des Tratterhofs sind den schönen Seiten des Winters ein Stückchen näher. Mit dem Tratterhof-Ski-Shuttle geht es in nur drei Minuten zur Talstation der Bergbahn ins Skigebiet Gitschberg Jochtal und zurück – kostenlos und ununterbrochen. Pisten, Schnee und frische Winterluft, soweit das Auge reicht.

Hauseigener Skishuttle

Die 55 Pistenkilometer des Skigebiets sind herrlich sowie super präpariert und bieten für jede Ski-Könnerstufe Abwechslung. Darüber hinaus gibt es vier Rodelbahnen, 17 urige Hütten, zwei Kinderclubs und zwei Funparks für kleine und große Abenteurer. Und wer keine eigenen Skier mit hat, bei einem der vier Skiverleihe, wie zum Beispiel bei Peppi Skirental (www.peppi.bz), findet jeder das passende Equipment.

Wer nicht mit den Skiern unterwegs ist, kostet die Ruhe der Natur aus. Das Altfasstal hinter dem Tratterhof und die Rodenecker sowie Lüsner Alm sind auch im Winter traumhafte Wandergebiete für die ganze Familie. Die Guides im Tratterhof Mountain Sky Hotel bereiten jede Woche ein vielseitiges Aktivprogramm vor. Schneeschuh- und Winterwanderungen, Morgenskifahren, Alpakawanderungen und viele Highlights mehr warten auf die Hotelgäste.

Die Wellnesswelt des Tratterhofs gilt schon lange als Aushängeschild. Mit dem jüngsten Umbau wurde sie noch einmal erweitert und neu inszeniert. Den Gästen stehen jetzt über 4000 Quadratmeter zur Verfügung. Ein Meilenstein ist die neue Beauty Farm, die im neu gestalteten Stammhaus ihren Platz gefunden hat. Behandlungen werden mit der hauseigenen Kosmetiklinie Monte Silva Cura angeboten – eine Linie, die auf natürliche Inhaltsstoffe setzt und Regionalität mit moderner Pflege verbindet.

Die neue Spa-Rezeption ist lichtdurchflutet und bietet einen Panoramablick auf die Dolomiten. Als Belvita Leading Wellnesshotel setzt das Tratterhof Mountain Sky Hotel damit seine Tradition fort, zu den führenden Häusern im alpinen Wellness zu zählen. Der großzügige Wellnessbereich wurde bereits mehrfach prämiert – und mit der neuen Beauty Farm setzt das Hotel nun neue Maßstäbe in Sachen Erholung, Exklusivität und Qualität.

Ein weiteres Highlight für Familien gibt es seit diesem Winter, die neue Family Area wurde eröffnet. Indoor Pool, Fun Pool, die spektakuläre T-Wave-Wasserrutsche und der T-Tornado versprechen Abenteuer sowie Spaß für Groß und Klein. Dazu gesellen sich großzügige Ruheräume und eine Family-Sauna, die Eltern und Kinder gleichermaßen ansprechen wird. Gleichzeitig bleiben Adults Only Bereiche erhalten, die Rückzug und absolute Ruhe garantieren.

Der Tratterhof fügt sich mit seiner einzigartigen Terrassenbauweise harmonisch in die Landschaft ein. Nachhaltigkeit und Energieeffizienz stehen im Vordergrund. Das Haus ist und bleibt ein wichtiger Arbeitgeber und Impulsgeber für die Gastronomie und den Tourismus in Meransen. Die Vision der Familie Gruber-Hinteregger ist klar: Tradition und Authentizität sollen erhalten bleiben, während moderne Trends aufgegriffen werden.



Mit seiner Neueröffnung auf 1500 Metern Höhe setzt das Tratterhof Mountain Sky Hotel ein starkes Zeichen: Hier oben, wo die Dolomiten zum Greifen nah sind, beginnt ein neues Kapitel für das Hotel und seine Gäste. (Friedrich H. Hettler)

