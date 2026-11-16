Kommunales

Gedenkbild bzw. Foto in schwarzweiß mit Trauerschleife von Hubert Aiwanger. (Foto: dpa)

16.11.2026

Aiwangers Lebensgefährtin: Alle dürfen zur Beisetzung kommen

Mehr als 1.100 Menschen nehmen in München Abschied von Hubert Aiwanger. Nun steht die Beisetzung in seiner niederbayerischen Heimat an - und seine Partnerin spricht eine ungewöhnliche Einladung aus

Die Beisetzung von Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger findet an diesem Samstag in seiner Heimat Niederbayern statt - und alle, die ihn mochten, sind willkommen. "Hubert war ein Mann des Volkes, deswegen ist es doch selbstverständlich, dass alle zu seiner Beisetzung kommen dürfen, die ihn mochten und schätzten", teilte die Lebensgefährtin des überraschend gestorbenen Politikers, Tanja Schweiger, auf ihrem Instagram-Profil mit. Aiwanger soll demnach in Rottenburg an der Laaber beigesetzt werden.

Aiwanger lebte in der Kleinstadt im Landkreis Landshut mit knapp 8.500 Einwohnern. Sein Bauernhof liegt im Ortsteil Rahstorf nur wenige Kilometer außerhalb. Details zur Beisetzung will Schweiger baldmöglichst bekanntgeben. Stattfinden soll sie im Ortsteil Inkofen.

Trauerstaatsakt in München

Am vergangenen Samstag hatte Bayern in einem bewegenden Trauerstaatsakt in der Münchner Frauenkirche Abschied von dem langjährigen Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten genommen. Weit mehr als 1.100 Trauergäste - viele davon in Tracht - erwiesen ihm die letzte Ehre.

Der Freie-Wähler-Chef war am 4. November überraschend im Alter von 55 Jahren in Berlin gestorben. Er war leblos in einem Hotelzimmer gefunden worden - laut Staatsanwaltschaft starb er eines natürlichen Todes. Weitere Einzelheiten wurden bisher nicht genannt und werden wahrscheinlich auch nicht veröffentlicht werden.

Polizei empfiehlt Fahrgemeinschaften

Auch wenn bisher nicht absehbar ist, wie viele Menschen sich zur Beisetzung aufmachen werden - die Polizeiinspektion Rottenburg ist bereits in die Planungen für den Tag eingebunden. Je nachdem, wie viele Menschen zu der Trauerveranstaltung in den kleinen Ortsteil Inkofen kommen, könnte es kurzfristig Straßensperrungen oder Umleitungen geben, wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilte. Anreisende sollten über Fahrgemeinschaften nachdenken oder Busse nutzen, falls welche eingesetzt würden.

Schweiger: Aiwanger, der Möglichmacher

"Die Betroffenheit im ganzen Land ist enorm", schrieb Schweiger nach dem Trauerstaatsakt. "Die Gesellschaft ist auch nach über einer Woche noch geschockt." Sogar aus China berichteten Freunde, "dass Huberts Tod Gesprächsthema ist. Firmenchefs, Professoren, Handwerker, Kindergarteneltern, Mitarbeiter, Nachbarn, Pressevertreter, Polizisten und eigentlich gefühlt alle Menschen, denen er begegnet war, kondolieren."

Viele sähen Aiwangers Vermächtnis in der Art, wie er agierte. "Direkt, pragmatisch, zielgerichtet. Als Möglichmacher. Er gab den Menschen die Zuversicht zurück, dass ihr eigener Einsatz etwas bewirken kann, dass man selbst Verantwortung übernehmen und Zukunft gestalten kann", schrieb die 48 Jahre alte Landrätin des Landkreises Regensburg.

Die Mutter von Aiwangers Söhnen bedankte sich zudem für den würdevollen Rahmen in der Frauenkirche. "Zahlreiche Menschen haben sich im Vorfeld sehr viel Mühe gegeben, dass der Tag gestern so gelungen ist. Dafür sagen wir ein herzliches Vergelt's Gott." (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Sollen Kommunen selbst entscheiden, ob sie eine Bettensteuer einführen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Start-up-Investor Carsten Maschmeyer meint, dass ein Staat, der offensichtliche Probleme nicht löst, von seinen Bürgerinnen und Bürgern als dysfunktional wahrgenommen wird. Politiker, die viel versprechen und wenig halten, sorgen für Ablehnung.

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

> Michael Mathias Prechtl in Amberg

Die Sonderausstellung „Köpfe. Zeiten. Geschichte(n).“ im Stadtmuseum Amberg ehrt noch bis zum 10. Januar 2027 den international bekannten Maler und Illustrator Michael Mathias Prechtl, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefiert hätte.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz