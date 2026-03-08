Bayerns dienstältester OB bleibt weiter im Amt

Thomas Jung (SPD) wollte es noch einmal wissen. Und er hat es geschafft. Mit 72,1 Prozent bleibt er Bayerns dienstältester Oberbürgermeister. Von so einem Ergbnis kann die SPD andernorts nur träumen. Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg wurde sie heute mit 5,5 Prozent in den Keller geschickt.

Jung regiert seit 2002 in der Kleeblattstadt. Für den promovierten Juristen wird es jetzt die fünfte Amtszeit. Jung ist dann auch der am längsten amtierende Oberbürgermeister der Stadt Fürth in der Nachkriegszeit.

Sein Herausforderer Max Ammon (CSU) erreichte nur 8,4 Prozent, ein Prozent vor AfD-Kandidat Andreas Haas. Grünen-Kandidat Kamran Salimi kam auf 6,0 Prozent.

Jetzt kann Jung all das umsetzen, was er sich für die kommende Legislaturperiode vorgenommen hat. „Jedem Kind einen Kitaplatz zur Verfügung zu stellen, die Schulden weiter abzubauen und zwei neue Gymnasien fertigzustellen“, sagte er im Wahlkampf der Staatszeitung. Auch den Neubau am Klinikum Fürth mit neuen Operationssälen und einer neuen Intensivstation will er zu Ende bringen.



Darüber hinaus will er dafür sorgen, dass der Fürther Hauptbahnhof endlich barrierefrei wird. Außerdem will er für 2000 neue Wohnungen sorgen. Denn Fürth boomt.

(rs)