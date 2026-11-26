Können wir uns bei einem großflächigen Stromausfall einfach selbst mit Energie versorgen? Dieser Frage wird heute in Fuchstal im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech nachgegangen – mit einer geplanten Trennung vom öffentlichen Stromnetz. Die Gemeinde will sich dann über mehrere Stunden mit selbst erzeugter Energie versorgen.

Betroffen sind davon die beiden Ortsteile Leeder und Asch – und damit 1.450 Haushalte. Nach der Trennung vom öffentlichen Netz rechnet die Kommune mit einem Stromausfall von rund 30 Minuten. So lange dauere es, bis die Energieversorgung im Inselbetrieb wieder aufgebaut sei. Die Energie, die für die Versorgung benötigt werde, stammt in dem Versuch aus Wind- und Solarkraft aus der Gemeinde sowie aus einem Batteriespeicher vor Ort.

Je nach Versuchsverlauf könne es im Laufe des Tages zu kürzeren Stromausfällen kommen. Zum Versuchsende am späten Nachmittag rechnet die Kommune erneut mit rund 15 Minuten Stromausfall.

Von Wissenschaftlern begleitet

Begleitet wird das Projekt „Fuchstal leuchtet“ unter anderem von Hochschulen. Wissenschaftler der Hochschule München, der Technischen Hochschule Augsburg sowie der Technischen Hochschule Braunschweig überwachen und dokumentieren den dritten und nach Gemeindeangaben bisher größten Versuch. Nach dem Beginn des Projekts 2023 habe es bereits zwei kleinere Feldversuche gegeben. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit einer Gesamtsumme von 2,09 Millionen Euro.

Bis 2030 will die Gemeinde, die bereits jetzt mehr Strom produziert, als sie verbraucht, autark sein – sich also komplett aus erneuerbaren Energien selbst versorgen. (dpa/lby)