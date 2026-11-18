In Nürnberg sind die Vorbereitungen zur bereits zehnten Entschärfung eines Bombenblindgängers in diesem Jahr angelaufen. Nach Angaben der Stadtverwaltung soll der 250 Kilogramm schwere Sprengkörper gegen 14 Uhr von Sprengstoffexperten unschädlich gemacht werden. Er war am Dienstag bei Bauarbeiten entdeckt worden.

Für die Entschärfung müsse ein Bereich im Umkreis von 500 Metern um den Fundort geräumt werden, hieß es. Betroffen wären damit Teile der Rangierbahnhofsiedlung, der Kettelersiedlung und des Stadtteils Falkenheim. Die Stadt hat ein Bürgertelefon und eine Website mit weiteren Informationen für Anwohner eingerichtet. Etwa 1.450 Anwohnerinnen und Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen.

Nürnberg verzeichnet ungewöhnlich viele Blindgänger

Erst vergangene Woche mussten zwei Blindgänger innerhalb von 24 Stunden entschärft werden. Rechnet man den heutigen Einsatz hinzu, mussten in Nürnberg in diesem Jahr bereits zehn Weltkriegsbomben entschärft werden und damit mehr als in den zurückliegenden fünf Jahren zusammen. (dpa)