Busse statt Züge zum Münchner Flughafen

Wegen Arbeiten an einem neuen Stellwerk kommen Fluggäste übers Wochenende nicht per Bahn an den Münchner Flughafen. Von heute Abend (21.30 Uhr) bis Montagmorgen (5.00 Uhr) sind die Bahngleise für Regionalzüge und S-Bahnen gesperrt, wie die Bahn mitteilte. Grund ist der Bau eines neuen elektronischen Stellwerks, das ein in die Jahre gekommenes und für Störungen anfälliges Relaisstellwerk ersetzen soll.

Sperrung trifft S-Bahn und Regionalverkehr

Fahrgäste von Regionalzügen und S-Bahnen müssen deshalb auf Ersatzbusse umsteigen, die jeweils zwischen dem Flughafen und den Bahnhöfen in Neufahrn (S1), Ismaning (S8) und Freising (Regionalzüge) pendeln.

Weitere Einschränkungen im April geplant

Gleiches gilt laut Bahn von Montagabend, 13. April (22.10 Uhr), bis Freitag, 17. April (5.00 Uhr). Wer in den bayerischen Osterferien in den Urlaub fliegen will, ist also nicht betroffen. (dpa)