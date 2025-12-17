Kommunales

Neubibergs Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) steht nach eigenen Angaben zu seinem Fehler. (Foto: picture alliance/SZ Photo, Claus Schunk)

17.12.2025

CSU-Bürgermeister muss nach Drogenbesitz Geldstrafe zahlen

Ein CSU-Bürgermeister einer Gemeinde nahe München wird vor einem Nachtclub mit Kokain erwischt. Das hat jetzt Folgen. Im Amt bleiben will er aber trotzdem

Der Bürgermeister der Gemeinde Neubiberg nahe München muss wegen Drogenbesitzes eine Geldstrafe zahlen. Er werde einen Strafbefehl über 60 Tagessätze zu je 190 Euro akzeptieren, teilte CSU-Politiker Thomas Pardeller selbst mit. Insgesamt müsse er somit 11.400 Euro zahlen. Er würde damit nicht als vorbestraft gelten.

Ein Sprecher des Amtsgerichts München bestätigte die Angaben. Offiziell rechtskräftig sei der Strafbefehl bislang aber nicht, weil Pardellers angekündigter Verzicht auf Rechtsmittel bisher nicht in der Gerichtsakte sei. Außerdem sei die Frist für einen möglichen Einspruch noch nicht abgelaufen.

CSU-Politiker spricht von "lehr- und erkenntnisreichen Wochen"

"Ich stehe zu meinem Fehler", teilte Pardeller unterdessen mit. "Ich bin der Justiz dankbar, dass das Verfahren geordnet und schnell zum Abschluss gebracht werden konnte." Pardeller war Mitte Oktober in München vor einer Disco von der Polizei mit Kokain erwischt worden. Er sprach später von einem "Riesenfehler" und einer "Riesendummheit". Sein CSU-Ortsverband stellte sich dennoch hinter ihn - betonte dabei aber, man halte an der grundsätzlich restriktiven Drogenpolitik der Gesamtpartei fest.

Nach mehreren Wochen im Krankenstand kehrte er zuletzt wieder ins Rathaus zurück. Jetzt betonte er, bei den Kommunalwahlen erneut als Bürgermeister der Gemeinde kandidieren zu wollen: "Ich gehe gestärkt aus den für mich persönlich sehr lehr- und erkenntnisreichen Wochen hervor und konnte die nötige Energie sammeln, um die Herausforderungen unserer Gemeinde anzugehen." Ob er für eine weitere Amtszeit Bürgermeister bleibt, entscheiden die Wählerinnen und Wähler am 8. März 2026.
(Frederick Mersi, dpa)

