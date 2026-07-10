Kommunales

Jonas Gleich ist vielfältig ehrenamtlich aktiv – bereits mit vier Jahren stand er bei einer Faschingsfeier auf der Bühne. (Foto: privat)

10.07.2026

Der Macher: Jonas Gleich (CSU) ist mit nur 28 Jahren der jüngste bayerische Landra

Während in zahlreichen Landkreisen Freie Wähler Landratsposten von der CSU eroberten, war es in Kulmbach genau andersherum. Hier gelang es Jonas Gleich, die drei Jahrzehnte andauernde FW-Vorherrschaft zu beenden. Er und der Landkreis Kulmbach stehen vor enormen Herausforderungen

Das Leben schreibt schon kuriose Geschichten. Jonas Gleich (CSU) ist 28 Jahre alt und damit aktuell Bayerns jüngster Landrat. Als sein Vorgänger Klaus Peter Söllner (Freie Wähler) 1996 ins Kulmbacher Landratsamt einzog, war Gleich also noch gar nicht geboren. Er kennt folglich von klein auf nichts anderes als einen Landrat Söllner.

Für viele andere im Landkreis ist es offenbar gefühlt genauso. Jedenfalls bekommt Gleich gelegentlich noch an den Landrat Söllner adressierte Post und bei Veranstaltungen passiert es ab und an, dass er mit „unser Landrat – äh – Jonas Gleich“ begrüßt wird. Kommt nach 30 Jahren bei so manchem eben noch nicht so leicht über die Lippen.

„Landrat Klaus Peter Söllner ist in Kulmbach nach 30 Jahren einfach ein stehender Begriff“, zeigt Gleich Verständnis. Vom Erbe des Vorgängers will sich Gleich nicht beeindrucken lassen, denn trotz seiner Jugend ist er kein Politneuling. Mit 22 Jahren war er schon in den Stadtrat von Stadtsteinach eingezogen und wurde umgehend Zweiter Bürgermeister.

Sein Motto: „Nicht später, sondern Gleich!“

Schon damals lebte er nach dem Motto, mit dem er seinen Landratswahlkampf erfolgreich führte. „Nicht später, sondern Gleich!“ warb er um die Stimmen der Wählerschaft. Schon im ersten Wahlgang setzte er sich mit 51,4 Prozent gegen drei Bewerber durch, Vorgänger Söllner war nicht mehr angetreten.

Dass er jetzt deutlich jünger ist als viele seiner Führungskräfte im Amt oder seiner täglichen Gesprächspartner, spürt er nach eigenem Bekunden nicht. „Da ist nichts von oben herab“, berichtet er und bekennt dazu freimütig, dass er für manchen Tipp von Menschen mit mehr Erfahrung auch dankbar sei. Wie man eine Kommunalverwaltung führt, hat Gleich in den vergangenen sieben Jahren hautnah verfolgen können. Beruflich war er in dieser Zeit Pressesprecher der Stadt Kulmbach und später auch Büroleiter des damaligen Oberbürgermeisters, des SPD-Politikers Ingo Lehmann. Das Parteibuch, sagt Gleich, spiele im Kommunalen eben keine so große Rolle.

Dabei schaut Gleichs Werdegang so aus, als ob dahinter ein Masterplan gestanden hätte. Nach dem Abitur studierte er in München Politik und arbeitete als Werkstudent in der Münchner CSU-Parteizentrale im Geschäftsbereich Kommunales. Geplant war sein Weg aber nicht, beteuert Gleich. „Ich habe Politik aus Interesse studiert und hatte keine Ahnung, was ich damit anschließend machen würde.“ Irgendwie sei eins zum anderen gekommen, und schließlich habe sich alles „mit Glück und Leistung so gefügt“.

Gleich gilt als umtriebig

Man tritt Gleich sicher nicht zu nahe, wenn man ihn als umtriebig beschreibt. Sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement reicht bis in die Kindheit zurück. „Ich komme aus einem Dorf mit 120 Einwohnern, da bist du praktisch von Geburt an im Ehrenamt tätig“, scherzt er. Fast stimmt das sogar. Schon mit vier Jahren stand er das erste Mal auf einer Bühne. „Da habe ich Blut geleckt“, gibt Gleich zu. Vom Fasching zum Laientheater war es nicht weit, von dort der Schritt zum Moderator und Organisator von Musikveranstaltungen nicht groß. Zumindest bis vor seiner Wahl engagierte er sich bei der Faschingsgesellschaft Stadtsteinach.

Außerdem war Gleich schon mit zehn Jahren in der Landjugend tätig. Die Liste seiner Engagements ist so lang, dass ein 24-Stunden-Tag neben Schule, Studium und Beruf dafür eigentlich nicht auszureichen scheint. Was ihn antreibe, sei die Freude an der Arbeit und darüber, wie die Orte und der ganze Landkreis vom Einsatz der Ehrenamtlichen profitierten.

„Wenn wir das Ehrenamt nicht hätten, kämen wir abends von der Arbeit nach Hause, würden uns noch ein Brot schmieren und dann in die Röhre schauen, bis der Tag rum ist“, sinniert Gleich. Für ihn keine akzeptable Vorstellung. Denn: „Das Ehrenamt ist der Zuckerguss auf unserem Leben. Ohne Ehrenamt würde viel Lebensqualität wegbrechen.“ Umso mehr bedauert Gleich, im neuen Amt gewaltige Abstriche machen zu müssen. „60 Theaterproben im halben Jahr – das haut als Landrat nicht mehr hin.“

Im neuen Amt sieht sich Gleich jedenfalls großen Herausforderungen gegenüber. Auch der Landkreis Kulmbach und seine Kommunen sind finanziell nicht auf Rosen gebettet, vor allem die aus Berlin kommenden gesetzlichen Verpflichtungen schnüren Handlungsspielräume ein.

Sorgen um die Kulmbacher Klinik

Mit Argwohn blickt Gleich in diesem Zusammenhang auf die Pläne zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung. Er befürchtet, dass das Kulmbacher Krankenhaus, das derzeit als eines der wenigen in Bayern noch schwarze Zahlen schreibt, in die Verlustzone rutschen wird. Außerdem stehen hohe Investitionen in die Schulinfrastruktur an.

Gleich will aber nicht jammern, sondern anpacken trotz sich zuspitzender Finanznöte. Umso mehr erstaunt es, dass Gleich auf die Frage, welche drei Wünsche er an die „große Politik“ hätte, nicht sofort mit dem Ruf nach mehr Geld antwortet. An erster Stelle wünscht er sich „mehr Menschlichkeit“ in der Politik. Diese müsse den Blick stärker auf die Menschen richten, „die das Land am Laufen halten“.

Mehr "Nahbarkeit" nötig

Zudem brauche es mehr „Nahbarkeit“. Er nehme eine zunehmende Entfremdung der Bürger von ihren parlamentarischen Vertretern vor allem auf Bundesebene wahr. In Gesprächen sei kaum noch von „unseren Abgeordneten“ oder „unserer Bundesregierung“ die Rede, sondern von „denen in Berlin“. Und ja, drittens müssten in Berlin und München die Sorgen und Herausforderungen der Kommunen mehr Beachtung finden.

Mit seinen 28 Jahren hätte Gleich theoretisch gute Chancen, die Amtszeit seines Vorgängers Söllner noch zu toppen. 2056 wäre er 58, Söllner ist mit 69 in den Ruhestand gegangen. „Die Kommunalwahl im März hat doch gezeigt, dass es nicht gottgegeben ist, dass man automatisch wiedergewählt wird, nur weil man gute Arbeit macht“, blickt Gleich auf die dieses Mal hohe Zahl an abgewählten Amtsinhabern.

„Zu sagen, ich möchte auf Biegen und Brechen die nächsten Jahrzehnte Landrat bleiben, ist verwegen.“ Gleich hat zunächst einmal die kommenden sechs Jahre im Blick. Da liegt genug Arbeit vor ihm. „Und dann schauen wir weiter.“
(Jürgen Umlauft)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Sollen Arbeitgeber Jobs länger befristen dürfen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, sagt über die Deutschen: "Unser Mindset hat sich nicht weiterentwickelt – es ist in einer Art Biedermeier-Modus stehen geblieben."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz