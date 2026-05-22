Kommunales

„Meine Aufgabe ist jetzt Rosenheim, und zwar ausschließlich Rosenheim“, sagt Erdogan. (Foto: dpa, Johannes Simon)

22.05.2026

Der Sozi-Schuhplattler

Nach 65 Jahren CSU-Vorherrschaft wird Rosenheim wieder von einem Sozialdemokraten regiert – Abuzar Erdogan hat große Pläne

Abuzar Erdogan hat seiner Partei gezeigt, dass sie selbst in christsozialen Hochburgen siegen kann. Das Erfolgsrezept des 32-Jährigen: Der Sohn kurdisch-alevitischer Eltern ist in seiner Heimat fest verwurzelt, hat Wirtschaftskompetenz und gibt sich ideologiefrei. Er will bezahlbaren Wohnraum schaffen und örtliche Unternehmen stärken – doch mangels eigener Mehrheit wird dies nicht einfach.

65 Jahre lang regierten Politikerinnen und Politiker der CSU im Rathaus von Rosenheim. Bis am 22. März der erst 32-jährige SPD-Kandidat Abuzar Erdogan, Sohn kurdisch-alevitischer Eltern, den CSU-Amtsinhaber Andreas März in der Stichwahl mit 53,4 Prozent der Stimmen aus dem Amt kegelte. Ein junger Sozi mit Migrationshintergrund als Oberbürgermeister in einer konservativ geprägten, ihre oberbayerischen Traditionen lebenden Stadt? Und dann noch mit einem Nachnamen, der in Deutschland zumindest ambivalente Gefühle auslöst?

Womöglich ist das Geheimnis dieses Erfolgs gar nicht so groß. Er basiert am Ende vor allem auf Erdogans Selbstverständnis: „Ich bin Rosenheimer!“ In der Tat wurde Erdogan in Rosenheim geboren, wuchs dort auf, ging hier zur Schule und blieb auch nach seinem erfolgreichen Jurastudium in München für seine ersten beruflichen Stationen als Anwalt und als Syndikus einer Regionalbank in der Stadt.

Bereits in der Jugend ehrenamtlich engagiert

Als Jugendlicher war er schon in der alewitischen Jugendarbeit tätig, auch um seinen familiären Wurzeln in der Türkei nachzuspüren. Später war er Vorsitzender des Stadtjugendrings. 2014, noch 20-jährig, wurde er für die SPD in den Rosenheimer Stadtrat gewählt, 2020 übernahm er den SPD-Fraktionsvorsitz und seit 2023 ist er Chef des örtlichen SPD-Ortsvereins. Zweimal kandidierte Erdogan im Wahlkreis Rosenheim für den Bundestag, das allerdings mit recht überschaubarem Erfolg. Die Kandidaturen mit 19 und 23 Jahren seien zu früh gekommen, meint Erdogan heute rückblickend.

Aber jetzt im ersten Anlauf Oberbürgermeister? So wirklich damit gerechnet hatte Erdogan nicht. „Eine gewisse Chance muss man sich immer ausrechnen, sonst darf man so eine Kandidatur gar nicht antreten“, betont er. Natürlich seien die Aussichten nicht sehr groß gewesen, „aber wir wussten, es gibt den Hauch einer Chance“.

Das erste Mal habe er am Wahlabend des 6. März das Gefühl gehabt, dass es klappen könnte, als er mit nicht allzu großem Abstand hinter Andreas März in die Stichwahl gekommen sei. Im Stichwahlkampf habe er dann eine Wechselstimmung in der Stadt gespürt. Der Erfolg sei aber nicht nur sein eigener gewesen, sondern auch der des ihn unterstützenden Teams. „Man gewinnt Wahlen nur, wenn die eigene Mannschaft motiviert ist und mitläuft – das war in der Rosenheimer SPD der Fall.“

Seine Herkunft habe im Wahlkampf nie eine Rolle gespielt, erzählt Erdogan. Die Menschen würden ihn als Rosenheimer kennen und wahrnehmen. Auch die Namensgleichheit mit dem umstrittenen türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdo(g)an sei kein Thema gewesen. Jeder in Rosenheim wisse, dass er für den Namensvetter in Ankara keine Sympathien hege und auch nicht mit ihm verwandt sei. Aus seiner Sicht hat er im Wahlkampf mit den Themen gepunktet, die in der Stadt diskutiert und die Menschen bewegen würden. Und mit einer intensiven Kampagne auf Social Media. Damit habe er in kurzer Zeit eine hohe Reichweite und Bekanntheit erzielt und vor allem junge Menschen erreicht.

Abuzar Erdogan ist schon mit 15 in die SPD eingetreten. Vor allem die Grundwerte der Partei, wie Solidarität und Gerechtigkeit, und das unbeirrte Einstehen für die Demokratie hätten ihn dazu bewogen. Außerdem wusste er zu schätzen, dass die Bildungs- und Sozialpolitik der SPD früherer Jahre die Grundlage dafür war, dass er es als Kind aus einer gewiss nicht privilegierten, migrantischen Arbeiterfamilie zum Abitur und zum Juristen schaffen konnte.

Erkaltete Liebe

Allerdings ist die frühe Liebe zur SPD inzwischen etwas erkaltet. Die SPD sei noch immer seine Partei, stellt Erdogan klar, aber so, wie sie sich aktuell darstelle, könne er nicht zu 100 Prozent dahinterstehen. Erdogan stören die Flügelkämpfe in der Partei. Die SPD sollte sich mehr um die echten sozialen Fragen unserer Zeit kümmern, um bezahlbares Wohnen und Leben und um die Modernisierung des Staates. „Außerdem war die SPD immer dann stark, wenn sie sich auch mit einem wirtschaftspolitischen Profil präsentieren konnte“, schiebt Erdogan hinterher. Das fehle aktuell.

Ob er heute noch einmal in die SPD eintreten würde? „In die Rosenheimer SPD würde ich immer eintreten“, sagt er ohne zu zögern. Deshalb habe er im Wahlkampf seine Parteizugehörigkeit auch nicht versteckt – auch wenn ihm vorher mancher zur Verbesserung der Wahlchancen geraten habe, lieber als Parteifreier anzutreten. Obwohl er es nun allen gezeigt hat, wie man in Bayern auch mit SPD-Parteibuch erfolgreich in CSU-Hochburgen sein kann, drängt es Erdogan nicht in Ämter oder Rollen auf landes- oder bundespolitischer Ebene: „Meine Aufgabe ist jetzt Rosenheim, und zwar ausschließlich Rosenheim.“

Er habe großen Respekt vor der neuen Aufgabe als Oberbürgermeister. „Alles andere wäre gelogen.“ Er werde „mit größter Demut“ an die Sache herangehen. Die Herausforderungen seien groß. Die Stadt müsse moderner, digitaler und klimaresilienter werden, es fehle an bezahlbarem Wohnraum, die wirtschaftliche Basis müsse gestärkt und zudem müssten all die bundes- und landesrechtlichen Vorgaben umgesetzt werden. Einfach wird das nicht für den SPD-OB Erdogan, denn seine Partei stellt nur ein Fünftel der Mandate im Stadtrat.

Interessenkonflikte vermeiden

Zwar sei die jahrzehntelange CSU-Dominanz im Stadtrat gebrochen, dafür sei alles nun viel heterogener. Erdogan will versuchen, Kompromisse mit allen Kräften im Stadtrat zu finden – „außer natürlich mit den Radikalen“. Er sehe sich als Vermittler zwischen widerstrebenden Positionen, als Moderator und Impulsgeber. Mit seiner Erfahrung aus zwölf Jahren im Stadtrat glaubt Erdogan sich dafür gewappnet.

Aktuell fungiert Erdogan noch ehrenamtlich als Vorstandsmitglied des mit rund 2200 Mitgliedern größten Sportvereins der Stadt, dem Sportbund DJK Rosenheim. Bis zu den Vorstandsneuwahlen im kommenden Jahr will er im Amt bleiben. Ob es danach weitergeht, will er bis dahin entscheiden. Als OB müsse er schließlich für alle Vereine der Stadt da sein, da gelte es, Interessenkonflikte zu vermeiden.
Dagegen will Erdogan auf alle Fälle dem Rosenheimer Trachtenverein die Treue halten. Dort hat er auch das Schuhplatteln gelernt, gelegentliche öffentliche Auftritte wie zuletzt kurz vor seiner Amtseinführung inbegriffen. Ein Erdogan, der schuhplattelt – was für eine Geschichte, würde sie nicht in Rosenheim spielen!
(Jürgen Umlauft)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll der Bund Subventionen pauschal um mehrere Prozent kürzen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Ralf Wintergerst, CEO von Giesecke+Devrient, weist auf einen sehr wesentlichen Umstand der deutschen Politik hin: „Es gibt hierzulande sehr viele Veto-Punkte, wo der eine aus Eigeninteresse den Vorschlag des anderen blockieren kann."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz