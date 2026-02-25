Doppelte Wahlunterlagen

Auch im schwäbischen Friedberg ist es zu einer Panne bei der Briefwahl gekommen. Rund 100 Wahlberechtigten seien ihre Wahlunterlagen für die Kommunalwahl am 8. März doppelt zugestellt worden, berichtete die Stadtverwaltung. Zuvor hatte auch schon Kulmbach in Oberfranken solch einen Fehler gemeldet.



Wie ein Sprecher der Stadt Friedberg erklärte, würden alle zweifach verschickten Wahlscheine nun für ungültig erklärt, damit die Empfänger nicht doppelt abstimmen können. Aufgrund der individuellen Nummerierung der Wahlscheine können die entsprechenden Briefwahlsendungen bei der Behörde aussortiert werden.



Wählerinnen und Wähler, die ihre Wahlbriefe bisher nicht zurückgeschickt haben, sollen die Unterlagen selbst vernichten. Allen Betroffenen würden neue Wahlunterlagen zugeschickt, kündigt die Stadt an.

(Ulf Vogler, dpa)

