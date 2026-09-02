Explosion: Mehrere Verletzte nahe Augsburger Hauptbahnhof

Nahe dem Augsburger Hauptbahnhof kam es wegen einer nächtlichen Explosion zu einem Polizeieinsatz. Straßenverkehr und öffentlicher Nahverkehr in der Nähe des Bahnhofs waren beeinträchtigt.



Ersten Informationen zufolge explodierte in der Nacht ein bislang unbekannter Gegenstand in einem Gebäudedurchgang. Nach aktuellem Stand wurden zwei Menschen durch Knalltraumata leicht verletzt, hieß es. Auch Fensterscheiben seien durch die Explosion beschädigt worden. Informationen zu den Hintergründen gab es vorerst nicht. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts waren vor Ort, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Bahnhof zwischenzeitlich gesperrt

Bei dem Polizeieinsatz wurde ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Nach Polizeiangaben wurde der Hauptbahnhof komplett abgesperrt und der Zugverkehr eingestellt. Doch der Bombenverdacht bestätigte sich nicht. Laut Polizei stellte sich der im Hauptbahnhof gefundene Gegenstand als harmlos heraus. Der zeitweise gesperrte Bahnhof wurde daraufhin wieder freigegeben, sagte ein Sprecher der Augsburger Polizei. (dpa)