Fackelzug des Coburger Convents sorgt erneut für Proteste

Zahlreiche Mitglieder von Studentenverbindungen, Landsmannschaften und Turnerschaften sind in Coburg bei einem Fackelzug durch die Innenstadt gezogen. Der Zug ist der Höhepunkt des Pfingstkongresses des Coburger Convents (CC). Vor allem am Fackelzug stören sich Kritiker der Veranstaltung, so dass es am Abend auch zahlreiche Gegenveranstaltungen gab.

Insgesamt kamen nach Polizeiangaben rund 700 Gegendemonstranten zusammen, während an dem Fackelzug etwa 1.700 Menschen beteiligt waren. Dies entspreche in etwa dem Aufkommen im vergangenen Jahr. Die Polizei sprach von einem „üblichen Spektrum“ an Delikten wie Diebstählen und Beleidigungen im Rahmen der Veranstaltung.

Farb- und Buttersäureanschlag auf Ehrenmal

Zusätzlich kam es laut Polizei zu einem Farb- und Buttersäureanschlag auf ein Ehrendenkmal der Stadt Coburg auf dem Theaterplatz. Die Täter seien unbekannt, Spuren gesichert worden. Allgemein sei es aber ruhiger als bei den vergangenen Veranstaltungen gewesen, hieß es.

Der seit 1951 in der oberfränkischen Stadt tagende Coburger Convent bezeichnet sich selbst als akademischen Verband von Studierenden und Absolventen deutscher und österreichischer Hochschulen – „gleich welcher Herkunft, Hautfarbe, Religion oder was auch immer die Menschen unterscheidet“. Der Verband sei weder parteipolitisch noch konfessionell gebunden.

Kritiker sehen den Fackelzug dagegen als politisch aufgeladen. Die Initiative „Studentenverbindungen auflösen“ forderte erneut ein Ende des „nationalistischen und kriegsverherrlichenden Schauspiels“. (dpa/lby)