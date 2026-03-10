Kommunales

Nach der Wahl ist vor der Wahl: In zahlreichen Kommunen gibt es Stichwahlen, so auch in München, wo sich Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) gegen Dominik Krause (Grüne) behaupten will. (Foto: dpa/SZ Photo, Robert Haas)

10.03.2026

Fast alle Stimmen ausgezählt: Die fünf wichtigsten Erkenntnisse aus den Kommunalwahlen in Bayern

Die Auszählung der Kommunalwahlen ist noch in vollem Gange. Und vielerorts werden Landrats- oder Bürgermeister-Sessel erst bei den Stichwahlen vergeben. Einige Erkenntnisse kann man aber schon ziehen

Das landesweite Ergebnis soll erst am Mittwoch feststehen, und am 22. März gibt es noch einige Stichwahlen. Aber schon jetzt kann man eine Reihe von Erkenntnissen aus dem Kommunalwahlsonntag ziehen:

Erstens: Nach der Wahl ist vor der Wahl

In vielen bayerischen Städten, Gemeinden und Landkreisen müssen die Wähler am übernächsten Sonntag ein zweites Mal ran. Alleine bei den Landkreisen, kreisfreien Städten und größeren Städten mit mehr als 10.000 Einwohnern stehen 128 Stichwahlen an, wie aus den vorläufigen Ergebnissen beim Landeswahlleiter hervorgeht. In 147 Fällen gibt es bereits einen Sieger.

Spannend wird es insbesondere in vielen kreisfreien Städten: Nur in 5 von 22 Fällen gab es am Sonntag bereits eine Entscheidung. In 17 kreisfreien Städten, darunter München, Nürnberg und Augsburg, gibt es eine Stichwahl. In München etwa muss Dieter Reiter (SPD) gegen seinen Herausforderer Dominik Krause von den Grünen in die zweite Runde. Von den 62 Landratswahlen wurden 33 gleich entschieden, in 29 Fällen gibt es eine Stichwahl.

Zweitens: Amtsbonus kein Automatismus

Wer als amtierender Landrat, OB oder Bürgermeister noch einmal antrat und keine Skandale am Hals hatte, musste sich früher keine Sorgen um eine Wiederwahl machen. Das ist heute anders. In vielen Fällen gibt es einen solchen Amtsbonus nicht mehr. In Kulmbach beispielsweise wurde der amtierende SPD-OB Ingo Lehmann abgewählt. In Erlangen und Aschaffenburg holten die CSU-Kandidaten im ersten Anlauf mehr Stimmen als die SPD-Amtsinhaber. Dagegen lag in Schweinfurt, bisher CSU-regiert, am Sonntag der SPD-Kandidat vorn.

Es gab aber auch Kommunen, in denen Amtsinhaber mit über 70, teils über 80 oder gar rund 90 Prozent wiedergewählt wurden. Das beste Ergebnis aller Landräte fuhr Sebastian Gruber (CSU) im niederbayerischen Freyung-Grafenau ein: Der Amtsinhaber verteidigte seinen Posten mit 89,1 Prozent. Das beste Ergebnis in einer kreisfreien Stadt fuhr Thomas Jung (SPD) im mittelfränkischen Fürth ein - er setzte sich mit 72,1 Prozent der Stimmen durch.

Drittens: Die AfD legt zu - ist aber bei Personenwahlen chancenlos

Die AfD wird nach den vorläufigen Ergebnissen weiterhin keinen Landrat, Oberbürgermeister oder ersten Bürgermeister in einer der großen Kommunen stellen. Zudem erreichte dort, wo Stichwahlen notwendig sind, auch kein Kandidat eines AfD-Wahlvorschlags die meisten oder zweitmeisten Stimmen. 

So chancenlos die AfD bei Personenwahlen auch ist: Die Zahl ihrer Mandate in den Stadt- und Gemeinderäten sowie in den Kreistagen wird die Partei deutlich ausbauen. In einigen Kreistagen oder Stadträten wird die AfD künftig gar zweitstärkste Kraft. Das wird sich auch im landesweiten Ergebnis widerspiegeln - dafür werden die Stadtratswahlen in den kreisfreien Städten und die Kreistagswahlen in den Landkreisen zusammengezählt. Vor sechs Jahren holte die AfD hier landesweit 4,7 Prozent. Das werden heuer schon deshalb deutlich mehr werden, weil die AfD diesmal flächendeckend mit Listen angetreten ist.

Viertens: Politische Großwetterlage spiegelt sich in Kommunalwahlen

Eigentlich ist die Kommunalwahl eine Wahl, bei der es um Personen geht: Landräte, Bürgermeister, Gemeinderäte. Aber eben nicht nur. Mancherorts dürfte sich auch die politische Großwetterlage in den Ergebnissen widerspiegeln, jedenfalls bei den Gremienwahlen. Heißt: Die AfD steht - wie auch landes- und bundesweit - deutlich besser da als 2020, auch wenn sie bislang nicht groß als kommunalpolitische Kraft in Erscheinung getreten ist. Grüne und SPD haben es dagegen vielerorts schwer, vor allem abseits der Städte.

Ausnahmen sind einzelne Personen: Im Landkreis Landsberg am Lech beispielsweise geht Daniela Groß (Grüne) am 22. März auf Augenhöhe in die Stichwahl gegen den Amtsinhaber Thomas Eichinger (CSU). Die SPD wiederum muss um den OB-Sessel in München zittern, nachdem sie schon vor sechs Jahren den Chefsessel in Nürnberg räumen musste.

Fünftens: Interesse an Kommunalwahl gewachsen

Nach den von Corona überschatteten Kommunalwahlen 2020 ist die Wahlbeteiligung diesmal nach ersten Auswertungen des Statistischen Landesamtes gestiegen. Der landesweite Wert soll am Mittwoch feststehen. (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz