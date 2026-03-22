Fürstenfeldbruck: Bayerns Landkreitagschef Karmasin gewinnt Stichwahl

Im Landkreis Fürstenfeldbruck hat sich in der Stichwahl der langjährige CSU-Landrat Thomas Karmasin gegen die grüne Kandidatin Ronja von Wurmb-Seibel durchgesetzt. Der 63-jährige Karmasin, der seit 30 Jahren im Amt ist, kam nach dem vorläufigen Endergebnis auf 56,5 Prozent, die 39-jährige Journalistin und Autorin Wurmb-Seibel erzielte 43,5 Prozent.

Karmasin hatte vor zwei Wochen im ersten Durchgang mit 45 Prozent der Stimmen die Mehrheit deutlich verfehlt; Wurmb-Seibel bekam aus dem Stand 21,7 Prozent. Karmasin ist seit 1996 ohne Unterbrechung Landrat des Landkreises Fürstenfeldbruck. 2020 hatte er die Wahl im ersten Durchlauf gewonnen. Ronja von Wurmb-Seibel, die sich auch als Buchautorin einen Namen machte, hat unter anderem zwei Jahre in Kabul gelebt und von dort berichtet. (dpa)