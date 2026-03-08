Landrats-Wahl in FFB: Landkreistags-Chef Karmasin muss überraschend in Stichwahl

Damit dürfte Thomas Karamsin nicht gerechnet haben. Der Landrat von Fürstenfeldbruck, der auch Chef des Bayerischen Landkreistags ist, muss in die Stichwahl. Der CSU-Politiker kam bei der Landratswahl auf 45 Prozent der Stimmen. Damit muss er anders als vor sechs Jahren in die Stichwahl. 2020 hatte Karmasin noch 52,6 Prozent der Stimmen auf sich vereinen können. Die zweitmeisten Stimmen holte diesmal Grünen-Kandidatin Ronja von Wurmb-Seibel mit 21,7 Prozent.

Die Bestseller-Autorin von Wurmb-Seibel wird damit KArmasin in zwei Wochen herausfordern. Einen Achtungserfolg im Landkreis FFB holte Olchings Bürgermeister Anderas Magg, der 14,2 Prozent der Stimmen hauf sich vereinte – im Vergleich zum SPD-Ergebnis von vor sechs Jahren ist dies beinahe eine Verdoppelung. Karmasin (64) ist seit 1996 Landrat des Landkreises Fürstenfeldbruck. Für den Platzhirsch ist das Ergebnis letztlich bitter. (till)