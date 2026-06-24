Gefährliche Raupen: In Bayern sind viele Bäume vom Eichenprozessionsspinner befallen

Wer vor der Hitze in den kühlen Wald flüchtet, sollte aufpassen: Die Raupen des Eichenprozessionsspinners haben sich auch dort in Bayern stark ausgebreitet. Besonders betroffen seien Eichen in lichten Waldbeständen und am Waldrand, teilte der Nürnberger Forstbetrieb mit. Waldbesucher sollten unbedingt befallene Bereiche meiden.

„Im Vergleich zum Vorjahr hat der Fraß im Wald deutlich zugenommen“, erklärte ein Sprecher der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. Besonders aus dem Süden Mittelfrankens und im Norden Schwabens wurden auffällige Fraßflächen gemeldet.

In vielen Kommunen läuft die Bekämpfung der Gespinstnester. Denn Brennhaare können ernsthafte Beschwerden auslösen. Die winzigen Brennhaare der Tiere können schwere allergische Reaktionen, Hautreizungen und Atembeschwerden auslösen. Die Haare können laut dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sogar mit dem Wind meterweit durch die Luft getragen werden. (dpa)

