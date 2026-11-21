An der Außenwand der Pfarrkirche Maria Lichtmess in Inkofen (Lkr. Landshut) sind sie alle aufgereiht: Die großen Kränze, gewunden aus Blumen und mit Schärpen versehen. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hat einen großen letzten Gruß gesendet. Auf einem anderen Band steht „Dein Thorsten Glauber“. Hubert Aiwanger hätte sich sicherlich über diese Zeichen der Wertschätzung gefreut. Noch mehr aber vielleicht über die vielen kleinen Kerzen, die die einfachen Bürger am Kircheneingang abgestellt und angezündet haben.

Ein Mann des Volkes

Auf einem Foto des stellvertretenden Ministerpräsidenten und bayerischen Wirtschaftsminister, der am 4. November im Alter von 55 Jahren so jäh aus dem Leben gerissen wurden, steht schlicht in Holz eingerahmt: „Danke, Hubert.“ Dass er ein Mann des Volkes war, betonen alle, die auf seiner Beisetzung am Samstag in Inkofen sprechen. Und so hatte seine Lebensgefährtin Tanja Schweiger bewusst im Sinne ihres verstorbenen Partners entschieden, dass nicht nur zahlreiche hochrangige Vertreter aus Politik und Gesellschaft zur Beerdigung eingeladen waren, sondern jeder Bürger. Rund 2.000 Menschen nahmen dieses Angebot an und sagten „Servus“.

"Außerordentliches Engagement um das Gemeinwohl"

Voller Leben strahlt Hubert Aiwanger vom Foto im Altarraum. Mittlerweile ist die Farbe aus dem Bildnis gewichen, es ist schwarz-weiß gehalten und trägt einen Trauerrand. Bunt dagegen ist das Herz aus Blumen davor. Auf samtenem Grund ist der bayerische Verdienstorden gebettet, der daneben gezeigt wird. 2022 hat Hubert Aiwanger ihn erhalten – für sein „außerordentliches Engagement um das Gemeinwohl.“

Rund eine Stunde vor Beginn der Trauerfeier füllt sich die kleine Kirche allmählich. Sie ist der Familie, den Vereinen und besonderen politischen Weggefährten vorbehalten. Auf dem Dorfplatz trudeln die ersten Gäste schon um 9 Uhr ein. Polizei und Feuerwehr haben die Straßen großräumig abgesperrt. Shuttlebusse bringen die Trauergemeinde vom Volksfestplatz in Rottenburg in das kleine Dorf. Dort steht der Minister neben dem Metzger, in Trauer vereint. Tanja Schweiger nimmt sich für die Menschen Zeit. Dingolfing-Landaus früherer Landrat Heinrich Trapp (SPD) nimmt sie tröstend in den Arm und redet lange mit ihr. Dann nimmt die Regensburger Landrätin in der ersten Kirchenbank Platz.

„Von guten Mächten wunderbar geborgen“

Die vielen Trauernden draußen gruppieren sich um die große Videoleinwand und stehen hoch bis zur Hauptstraße. Um 10.55 Uhr, noch bevor die Geistlichkeit einzieht, wird es draußen plötzlich ganz von selbst totenstill. Dann beginnt die letzte Messe für Hubert Aiwanger. Und viele schlucken, als der Chor „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ singt.

In einer sehr persönlichen Predigt skizziert der Rottenburger Stadtpfarrer Saju Thomas, der den eifrigen Kirchgänger Aiwanger vier Jahre lang kannte, das Leben, das Wirken und die Persönlichkeit des Verstorbenen. „Er war ein Mensch ohne Fassade“, zeichnet ihn der Priester nach. Aiwanger habe klar ausgesprochen, was sein Herz ihm vorgegeben habe. Er erinnerte daran, dass der Politiker und zweifache Familienvater auf beinahe jedem Fest in der Region dabei war: „Er war immer im Mittelpunkt, ohne es sein zu wollen.“ Hubert Aiwanger habe Klartext geredet und die Menschen hätten ihn verstanden. „Er war die starke Eiche der Region“, sagt Saju Thomas. Auch wenn der Baum nun gefallen sei, seine Wurzeln lebten weiter.

„Du wirst uns fehlen, aber du wirst in uns allen weiterleben“, verabschiedet sich Landshuts Landrat Alfred Holzner (FW) sichtlich bewegt von seinem Parteifreund. An den Trauernden vorbei trägt Bestatter Roman Heiß aus Rottenburg die Urne. Mit dabei sind die Familie, darunter auch Aiwangers beiden Söhne Laurenz und Adrian, Vereine mit ihren Fahnen und die Jäger. Auch Lebensgefährtin Tanja Schweiger meldet sich noch einmal zu Wort. Sie hofft, dass die Lücke, die Aiwanger hinterlässt, mit Taten gefüllt wird und dankt allen, die zur Beerdigung beitragen haben: „Hubert wäre stolz gewesen, wie wir das organisiert haben.“ Am Grab ist seinen Lieben ein persönlicher Moment des Abschieds vorbehalten. Dann können ihm noch einmal alle ein Lebwohl sagen. Die Schlange ist lang. Doch den meisten ist es wert, noch einmal danke zu sagen. (Melanie Bäumel-Schachtner)