Hunderte erweisen Hubert Aiwanger die letzte Ehre: Nach dem großen Staatstrauerakt am vergangenen Samstag wird der verstorbene Freie-Wähler-Chef am heutigen Samstag in seiner Heimat beigesetzt.

Aiwangers Lebensgefährtin, die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger hatte explizit alle eingeladen: „Hubert war ein Mann des Volkes,", teilte Schweiger auf Instagram mit, "deswegen ist es doch selbstverständlich, dass alle zu seiner Beisetzung kommen dürfen, die ihn mochten und schätzten“. Dem folgten Hunderte Menschen.

Bereits zwei Stunden vor Beginn versammelten sich Trauernde

Der Trauergottesdienst fand in Inkofen statt, einem Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber im Landkreis Landshut. Die Trauernden waren aus ganz Deutschland angereist. Unter den Trauernden waren auch der bayerische Freie-Wähler-Landtagsfraktionschef Florian Streibl sowie Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber von den Freien Wählern.



Tanja Schweiger bedankte sich für die große Anteilnahme und Unterstützung. Sie sprach von einer "unglaublichen Solidaritätswelle". Mehrere Hundert Menschen nahmen an der Beisetzung in Aiwangers niederbayerischer Heimat teil. Der Politiker war am 4. November im Alter von 55 Jahren in Berlin gestorben.



Schweiger bat die Trauergemeinde, die Lücke, die Aiwanger hinterlasse, mit neuem Leben, neuen Taten und Schaffenskraft zu füllen. "Ihn weiterhin in unserer Mitte zu haben, in seinem Sinne weiterzumachen, ich glaube, das ist das größte Vermächtnis", sagte sie. Ihr Dank galt insbesondere allen Menschen, die bei der Organisation der Trauerfeierlichkeiten geholfen haben. Er wäre "ziemlich stolz auf uns gewesen", sagte sie über ihren Lebensgefährten.

"Er wäre ziemlich stolz auf uns gewesen", sagte Tanja Schweiger



Die Trauerredner rückten Aiwangers Heimatverbundenheit und Bürgernähe, Engagement und Fleiß in den Mittelpunkt und bezeichneten ihn als großen Familienmenschen.



Unter den Gästen waren der Chef der Freie-Wähler-Landtagsfraktion, Florian Streibl, sowie Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber, Kultusministerin Anna Stolz und Digitalminister Fabian Mehring (alle Freie Wähler).



Bereits zwei Stunden vor der Beerdigung hatten sich die ersten Trauergäste versammelt. Fahnenträger örtlicher Vereine trafen ein. Die Polizei rechnete mit rund 1000 Teilnehmern. Der Politiker war am 4. November im Alter von 55 Jahren in Berlin gestorben.



Der Trauergottesdienst wurde auf einer Leinwand ins Freie übertragen. Die Urnenbeisetzung auf dem Friedhof ist im Familienkreis vorgesehen, ehe anschließend alle anderen Gäste am Grab Abschied nehmen dürfen.



Bereits ab dem Morgen waren Polizei und Feuerwehr im Einsatz, um den Verkehr zu regeln. Es sei mit Beeinträchtigungen und Sperren rund um Inkofen zu rechnen, hieß es vom Polizeipräsidium Niederbayern.

(dpa, BSZ)