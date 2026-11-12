Kommunales

Ilse Aigner (CSU) ist für das Amt der Bundespräsidentin nominiert – in einem Pfälzer Restaurant trägt sie den Titel bereits. (Foto: dpa/Leonie Asendorpf)

12.11.2026

In der Pfalz ist Ilse Aigner bereits „Bundespräsidentin“

Die CSU-Politikerin war im vergangenen Jahr zum Essen in Deidesheim. Auf der Gästeliste des Lokals wird sie schon als Staatsoberhaupt geführt

Das traditionsreiche Restaurant Deidesheimer Hof ist kulinarisch seiner Zeit oft voraus – und jetzt auch politisch: Auf der Internet-Gästeliste des Hauses wird CSU-Politikerin Ilse Aigner (61) schon als „Bundespräsidentin“ geführt, obwohl die Wahl erst im Januar stattfindet.

Tatsächlich war die bayerische Landtagspräsidentin 2025 in der Pfalz, wie Direktorin Luisa Hahn der Deutschen Presse-Agentur sagte. Das Essen „im Zeichen der historischen Freundschaft zwischen Bayern und der Pfalz“ fand nach einem Termin im Hambacher Schloss statt. Der Eintrag sei perspektivisch, sagte Hahn augenzwinkernd, „und sicher keine Vorwegnahme der Wahl.“

Kohl machte das Lokal bundesweit bekannt

Der Deidesheimer Hof ist hochkarätigen Besuch gewohnt, das Haus gehört seit Jahrzehnten zu den Lieblingsadressen prominenter Politiker. Legendär sind die Besuche von Bundeskanzler Helmut Kohl (1930–2017), der seine Gäste dort gern etwa mit einem Pfälzer Saumagen bekannt machte.

Für die Wahl Aigners in der Bundesversammlung am 30. Januar zeichnet sich eine breite Mehrheit ab. CDU und CSU haben sie für das höchste Staatsamt nominiert, SPD und Grünen-Führung haben eine Zustimmung empfohlen. (dpa)

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