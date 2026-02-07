Kommunales

Abgebaute Antennen auf dem Hilton-Gebäude sorgen für Ärger. (Foto: Stäbler)

07.02.2026

Kein Anschluss für die Großkopferten

Ausgerechnet im noblen Herzogpark in München-Bogenhausen, wo viele Prominente und Wirtschaftsgrößen leben, klafft seit Monaten ein großes Funkloch

Der Herzogpark in Bogenhausen gehört wahrlich nicht zu den übelsten Ecken Münchens. Die Isar und der Englische Garten sind in Sichtweite, das quirlige Schwabing nur einen Spaziergang entfernt, zugleich geht’s hier ruhig und gediegen zu, und obendrein gibt es eine große Auswahl an exquisiten Immobilien. So sorgte kürzlich eine Villa im Herzogpark für Aufsehen, die für 47 Millionen Euro den Besitzer wechselte – mithin der höchste Verkaufspreis, den ein Einfamilienhaus im Stadtgebiet je erzielt hat.

Zuletzt jedoch sorgte das Nobelviertel jedoch auch in anderer Hinsicht für Schlagzeilen. Denn ausgerechnet hier, wo man für ausgewählte Häuser oder Wohnungen auch mal 15 000 Euro je Quadratmeter hinblättert, hat sich Münchens wohl bekanntestes Funkloch aufgetan. So bleiben rund um den Tucher- und Herzogpark nun schon seit mehreren Monaten die Handys oft stumm. Der Grund ist ein schwaches Mobilfunknetz, worunter Kundinnen und Kunden von Vodafone und Telekom leiden.

„In meiner Wohnung habe ich so gut wie keinen Handyempfang“, berichtet etwa ein Anwohner, der in der Mauerkircherstraße lebt. „Und mobile Daten gehen gar nicht.“ Ähnliche Probleme hätten viele seiner Nachbarinnen und Nachbarn, sagt der Anwohner. Der frühere BR-Chefredakteur Sigmund Gottlieb hat via der Boulevardzeitung tz seinen Unmut darüber kundgetan, dass er sich zum Mailen oder Telefonieren in eine bestimmte Ecke seines Wohnzimmers stellen müsse, wo zumindest ab und zu ein Empfangsbalken auf dem Handy auftauche.

Anbieter versprechen baldige Abhilfe

Grund für den Funkloch-Frust ist die Sanierung des Hilton-Hotels im Tucherpark. Auf dessen Dach standen laut einem Sprecher der Telekom Sendeantennen, die aufgrund der Bauarbeiten im Juni entfernt wurden. Das Hotel sei wegen seiner Lage und Höhe ideal gewesen, um die Umgebung zu versorgen, teilte der Sprecher im vergangenen Herbst mit. „Die Suche nach einem neuen Mobilfunkstandort in diesem Bereich war leider erfolglos.“

Auch bei Vodafone räumt ein Konzernsprecher ein, dass der Abbau der Anlage auf dem Hotel zu „Einschränkungen“ geführt habe. Diese würden „von einem schwächeren Netz bis hin zum Totalausfall bei einzelnen Kunden“ reichen. Ursprünglich habe Vodafone nahebei einen mobilen Mobilfunkmast auf städtischem Grund aufstellen wollen, so der Sprecher. Doch dies habe das Rathaus nicht genehmigt.

Inzwischen habe der Konzern jedoch einen Standort für einen mobilen Funkmasten auf Privatgrund gefunden, teilt Vodafone mit. Sobald hierfür ein statisches Gutachten vorliege, werde die Anlage aufgebaut und angeschlossen. Anschließend müsse sie noch ins Münchner Mobilfunknetz sowie in das weltweite Telekommunikationsnetz für Sprach- und Datenübertragung integriert werden.

Die Vermietbereitschaft ist nicht hoch genug

Sei das einmal erledigt, sollte das Funkloch endgültig Geschichte sein – und das nicht nur bei Vodafone, sondern auch bei der Telekom. Schließlich wird die Firma ihrem Sprecher zufolge den mobilen Funkmasten des Konkurrenten mitnutzen. Davon abgesehen habe sich die Situation in Bogenhausen ohnehin „etwas entspannt“. So hätten Anpassungen an bestehenden Standorten „messbare Verbesserungen“ gebracht, sagt der Sprecher. Gleiches erwarte man sich von zwei mobilen Anlagen im Tucherpark.

Generell zeige sich am Beispiel Bogenhausens jedoch ein Problem, das die Telekom in vielen Städten und Gemeinden habe: „Die Vermietbereitschaft ist nicht hoch genug“, moniert der Konzernsprecher. Ihm zufolge liegt das auch daran, dass das Thema Mobilfunk in der Öffentlichkeit ausschließlich in zwei Formen vorkommt: „a) Dem Ärger über Funklöcher und b) Dem Ärger über einen neuen Mobilfunkmasten.“

In Bogenhausen jedenfalls sehnen viele Menschen die Errichtung des mobilen Vodafone-Masten herbei. Damit Münchens bekanntestes Funkloch endlich gestopft wird. (Patrik Stäbler)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die Tabaksteuer erhöht werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz