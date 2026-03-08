Kommunales

Kommunalwahl: Wahlplakate in München. (Foto. dpa)

08.03.2026

Kommunalwahlen: Das sind die wichtigsten Fakten

Rund zehn Millionen Wahlberechtigte stimmen in Bayern über 39.300 Mandate vor Ort ab. Was sie über die Kommunalwahl wissen sollten und warum es diesmal besonders spannend wird?

Es ist keine Bundestags- und keine Landtagswahl, es geht "nur" um Landräte, Bürgermeister, Gemeinderäte. Doch die Ergebnisse der Kommunalwahl in Bayern werden ebenso mit Spannung erwartet - von den Kandidaten, vielen Menschen, den Parteien. Aber warum - und wo besonders?

Wer gewinnt, wer verliert?

Die Parteien warten aufmerksam auf das landesweite Ergebnis, das aber erst am Mittwoch feststehen soll. Dafür müssen die Stadtratswahlen in den kreisfreien Städten und die Kreistagswahlen in den Landkreisen zusammengezählt werden. Interessant wird sein, ob und wie stark die AfD zulegt, die nun flächendeckend mit Listen antritt. Und ob und wie sehr andere Parteien im Gegenzug verlieren, insbesondere die CSU unter Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder.

Bei den Kommunalwahlen vor sechs Jahren war die CSU um gut fünf Prozentpunkte abgesackt und hatte landesweit nur noch 34,5 Prozent der Stimmen bekommen. Für die SPD war es 2020 um rund sieben Prozentpunkte auf historisch schlechte 13,7 Prozent nach unten gegangen. Die Grünen hatten vor sechs Jahren mit 17,5 Prozent ihr bisher bestes Kommunalwahlergebnis erreicht. Die Freien Wähler waren 2020 landesweit auf 11,9 Prozent gekommen, die AfD hatte am Ende 4,7 Prozent geholt. Gemeinsame Wahlvorschläge mit anderen Parteien oder Gruppen sind bei diesen Zahlen jeweils eingerechnet.

Wie stark legt die AfD zu?

Dass die AfD ihr landesweites Ergebnis steigern dürfte, scheint ausgemacht - schon deshalb, weil sie nun flächendeckend mit Listen antritt. Mit siegreichen Bürgermeistern mit AfD-Parteibuch schon im ersten Wahlgang rechnet zwar weithin niemand. Spannend wird aber sein, ob es bei den Personenwahlen irgendwo AfD-Kandidatinnen oder -Kandidaten in Stichwahlen schaffen.

Gewinnt Reiter trotz jüngster Negativschlagzeilen?

In München stellt sich die Frage, ob und wie sehr Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), der sich um eine dritte Amtszeit bewirbt, die Negativschlagzeilen der vergangenen Tage schaden. Mit einem Sieg gleich im ersten Wahlgang hatten zwar ohnehin eher wenige gerechnet. Nun aber stellt sich die Frage, ob und wie sehr sein Vorsprung vor dem Zweitplatzierten schmelzen könnte.
Reiter war zuletzt vor allem wegen nicht vom Stadtrat genehmigter Zahlungen für ein Ehrenamt beim FC Bayern massiv in die Kritik geraten. Er bat dafür inzwischen um Entschuldigung. Und dann sagte der OB in einer Stadtrats-Sitzung noch das N-Wort - ganz nebenbei beim Blättern in Unterlagen. Mit dem Begriff "N-Wort" wird heute eine früher gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben. Reiter bat daraufhin in einem schriftlichen Statement um Entschuldigung: "Bei der Äußerung handelt es sich um ein Zitat aus einem Stück des Künstlers Fredl Fesl, das mir spontan über die Lippen kam bei der Frage, wo wir uns in der Tagesordnung befinden." (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

