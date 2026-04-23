Krause lotet alle Optionen aus

Nach Sondierungen mit anderen Stadtratsparteien hat der neu gewählte Oberbürgermeister Dominik Krause mit seinen Grünen auch mit der CSU über eine Zusammenarbeit geredet. "Wir haben lange gesprochen und Positionen ausgetauscht. Es gibt Schnittmengen, aber auch Unterschiede", sagte Krause nach dem Treffen zwischen Grünen und CSU am Mittwochabend.

Konstruktive Atmosphäre mit der CSU

"Die Atmosphäre war angenehm und konstruktiv. Beide Seiten haben die grundsätzliche Bereitschaft erklärt, die Gespräche fortzusetzen", sagte Krause weiter. "Ich freue mich darüber, dass mehrere Stadtrats-Fraktionen bereit sind, Verantwortung für München zu übernehmen."



Krause und die Grünen hatten sich zuvor zu Sondierungsrunden mit anderen Stadtratsparteien getroffen. Ein Gespräch von Grünen und SPD mit FDP und Freien Wählern war am Montag positiv verlaufen. Es sei konstruktiv und in sehr angenehmer Atmosphäre gewesen, ließ Krause danach wissen.

Gespräche mit Volt gescheitert

Vergangene Woche waren Gespräche zwischen Grünen, Rosa Liste, SPD und Volt geplatzt. Volt hatte die Gespräche abgebrochen. Zwar seien die inhaltlichen Differenzen überbrückbar; bei der Machtverteilung sei man aber auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen, hieß es danach. Volt hatte demnach das Vorschlagsrecht für mindestens zwei städtische Referate gefordert. Dazu seien SPD und Grüne nicht bereit gewesen. Volt war in der zu Ende gehenden Legislatur mit Grünen, Rosa Liste und SPD Teil der Koalition und hatte sich bei der Kommunalwahl im März deutlich von 1,8 auf 4,7 Prozent verbessert.



Krause hatte danach angekündigt, in den kommenden Tagen Gespräche mit den anderen demokratischen Fraktionen im Rathaus zu führen. Sein Ziel sei es, eine stabile Koalition zu bilden, die sich der Verantwortung für München und für die notwendige Haushaltskonsolidierung bewusst sei.

(Sabine Dobel, dpa)