Kommunales

Zu viel Bürokratie schadet der Wirtschaft, zu wenige Regelungen bergen jedoch womöglich Gefahren. (Foto: dpa)

17.02.2026

Modellregionen gegen Bürokratie - CSU und Freie Wähler wollen Kommunen testweise von Vorschriften befreien

Ziel sei es, Verfahren deutlich zu beschleunigen – etwa im Baurecht. Antrags- und Genehmigungsverfahren könnten in den Modellregionen vereinfacht oder verkürzt werden

Wenn in einer Gemeinde jedes Jahr derselbe Faschingsumzug stattfindet, müssen trotzdem immer wieder neue Genehmigungen eingeholt werden. Für Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl ist das ein Beispiel für überflüssige Bürokratie. Man müsse nicht „jedes Jahr alles neu aufdröseln“, sagte er bei einer Pressekonferenz im Bayerischen Landtag. Genau hier setzt ein Gesetzentwurf von CSU- und FW-Fraktion an: In ausgewählten Modellregionen sollen Kommunen befristet von landesrechtlichen Vorgaben abweichen dürfen.

CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek sprach von einem „wichtigen Baustein“. Bayern habe bereits vier Modernisierungs- und Beschleunigungsgesetze mit über 700 Einzelmaßnahmen beschlossen. Dennoch sei Bürokratie eines der beherrschenden Themen, das in vielen Gesprächen mit Bürgern und Betrieben spürbar Frust auslöse. Es gehe nun darum, sichtbar zu machen, „wo sich was verändert“. Das Gesetz soll Mitte März im Landtag verabschiedet werden und Mitte Mai in Kraft treten.

„Wir reden nicht nur über Entlastung"

„Wir reden nicht nur über Entlastung, wir handeln jetzt – mit einem echten Einfach-mal-machen-Gesetz“, warb Holetschek. Ziel sei es, Verfahren deutlich zu beschleunigen – etwa im Baurecht. Antrags- und Genehmigungsverfahren könnten in den Modellregionen vereinfacht oder verkürzt werden. Bayern solle zeigen, „wie Bürokratieabbau in der Praxis funktioniert – einfach, wirksam und bürgernah“.

Kommunen können sich mit einem einfachen digitalen Antrag bewerben. Es müsse lediglich auf zwei Seiten dargestellt werden, von welcher Vorschrift man abweichen wolle, wie das geschehen soll und welchen Effekt man erwarte. Grundsätzlich sollen alle Kommunen teilnehmen können, feste Bewerbungsfristen seien nicht vorgesehen. Eine digitale Plattform soll das Verfahren bündeln. „Unser Ziel ist, in jedem Regierungsbezirk mindestens eine Modellregion zu schaffen“, betonte Holetschek. Bewährt sich eine Regelung, könne sie landesweit übernommen werden. Das Gesetz ist vorerst auf fünf Jahre befristet.

Landkreistag: „Enorme Chance“

Streibl sprach von einem „Entfesselungsgesetz“. Man wolle „mehr Vertrauen und weniger Kontrolle“. Entscheidungen sollen vor Ort getroffen werden – „so stellen wir Subsidiarität her.“ Bereits jetzt meldeten sich Bürgermeister und erkundigten sich, wie sie teilnehmen könnten. Man spüre, dass der Wunsch groß sei, „Verordnungen und Richtlinien außer Kraft zu setzen.“

Der Präsident des Bayerischen Landkreistags, Thomas Karmasin, nannte das Vorhaben eine „enorme Chance“. Bürokratie werde als „erdrückend“ erlebt – nicht aus böser Absicht, sondern weil man glaube, jeden Einzelfall absichern zu müssen. Als Beispiele nannte er die Corona-Pandemie, als Desinfektionsmittel wegen technischer Vorschriften nicht umgefüllt werden durften, oder digitale Verfahren, die am Ende aus Sorge vor Rechtssicherheit doch ausgedruckt und unterschrieben werden müssten. „Unsere Landkreise wissen sehr genau, wo Regeln unnötig bremsen“, unterstrich Karmasin. Wenn man hier mutig sei, profitierten Bürger und Unternehmen gleichermaßen.

Vorbild Baden-Württemberg?

In Baden-Württemberg gibt es ein vergleichbares Gesetz. Dort kann allerdings jede Kommune beantragen, von Landesrecht abzuweichen. Genau hier setzt die Kritik der Grünen an. „CSU und FW wollen die Zügel in der Hand behalten und per separater Rechtsverordnung für jede Modellregion selbst bestimmen, wer und was genau ausprobiert werden darf“, kritisierte der Abgeordnete Johannes Becher bereits im Vorfeld. Er befürchtet, dass die Modellregionen am Ende nach Parteibuch ausgewählt werden.

Holetschek wies die Kritik zurück. Über die Auswahl entscheide die Staatsregierung gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden. Er hielt auch Erleichterungen beim Datenschutz oder der Frage, ob Daten mehrfach verwendet werden dürfen, für denkbar. Ebenso könnten Förderverfahren stärker pauschalisiert werden. Man könne prüfen, ob Start-ups von bestimmten Verwendungsnachweisen befreit werden können. Vor Ort sei Kreativität gefragt.

Abschließend betonten alle, dass sich das Gesetz nicht gegen Verwaltungsmitarbeiter richte. Man wolle sie „ermutigen, wieder Verantwortung zu übernehmen“. Karmasin verwies auf eine weit verbreitete Unsicherheit in Behörden. Die größte Angst sei nicht der Landrat, sagte er augenzwinkernd, sondern für Fehler haftbar gemacht und medial dafür kritisiert zu werden. Das neue Gesetz erleichtere rechtmäßiges Handeln. „Meine große Hoffnung ist, dass das den Mut der tüchtigen Mitarbeiter wieder erweckt.“ (David Lohmann)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Sollen Oktoberfestbesucher künftig Eintritt zahlen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz