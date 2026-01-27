Münchner Messerattacke: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Nach der Messerstecherei in der Münchner Innenstadt, unweit des Stachus, bei der ein 26-Jähriger am vorigen Samstag verletzt worden ist, hat die Polizei am Montag zwei Tatverdächtige im Landkreis Pfaffenhofen festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 30-Jährigen sowie einen 25-Jährigen. Beide Verdächtige sind ebenso wie das Opfer afghanische Staatsbürger. Das Amtsgericht München hat zwei Haftbefehle wegen eines mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikts erlassen

Laut Polizei war es am frühen Samstagabend vor der Mathäser-Einkaufspassage in der Bayerstraße zu einem Streit mit mindestens fünf Beteiligten gekommen. Dabei sei auf den 26-Jährigen eingeschlagen und eingestochen worden. Das Opfer kam mit Stichverletzungen im Oberkörper in eine Klinik, Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben nicht. (till/BSZ)