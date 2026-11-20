Corinna Kuhn, Thomas Beutner und Oliver Gunia haben es in München mit besonderen Patienten zu tun. Einige leben auf der Straße. Wieder andere sind nicht krankenversichert. Ob die drei auch künftig noch Menschen in prekären Lebenslagen behandeln können, das fragen sie sich aktuell. Denn es mangelt an einer ausreichenden Refinanzierung.

Dass es eine eigene medizinische Versorgung für die rund 13 000 Wohnungslosen in München braucht, versteht sich nicht unbedingt auf den ersten Blick. Im Notfall kann ja jeder, der medizinische Hilfe benötigt, zum Arzt. So weit die Theorie. In der Praxis setzen Obdachlose jedoch kaum einen Fuß in eine reguläre Arztpraxis. Sie wissen, dass sie dort oft nicht willkommen sind – viele sind verwahrlost, manche haben keine Möglichkeit, sich zu waschen. Viele haben schon schlechte Erfahrungen gemacht. „Uns vertrauen sie“, sagt Frater Emmanuel Rotter vom Verein Mit-Menschlichkeit, der die Münchner Obdachlosenhilfe St. Bonifaz mit Arztpraxis und integrierter Wundambulanz trägt.

Gut zwei Drittel der bisherigen Finanzierung fehlen

Bis Herbst 2025 war die Welt für Corinna Kuhn, Leiterin der Praxis St. Bonifaz, und ihren Kollegen, Thomas Beutner, Leiter der Praxis für Wohnungslose des Katholischen Männerfürsorgevereins, finanziell in Ordnung. Was die zwei Ärzte leisteten, konnte über eine sogenannte Pseudoziffer abgerechnet werden. Die Pauschale war so hoch angesetzt, dass damit auch komplexe Wunden sowie Nichtversicherte behandelt werden konnten. Vor etwa einem Jahr wurde die entsprechende Vereinbarung jedoch aufgekündigt. Darum läuft seit Monaten stetig ein Minus auf. Gut zwei Drittel der bisher geflossenen Summe fehlen.

Nun liegt zwar ein neuer Finanzierungsvorschlag seitens der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) auf dem Tisch. Der betrifft aktuell jedoch nur Obdachlose. Die hohen Kosten für die Wundversorgung würden auf dieser Basis nicht refinanziert. Auch scheint kein Geld für die Behandlung von Nichtversicherten vorgesehen zu sein. Kuhn behandelt jedoch zu 60 Prozent Menschen ohne Krankenkassenkärtchen. „Wir werden gerade an die Wand gefahren“, so Rotter.

Laut KVB ist die Vergütung durch eine sogenannte Pseudoziffer keine Leistung der vertragsärztlichen Versorgung. Sie gehe auf eine Vereinbarung der KVB mit St. Bonifaz im Einvernehmen mit den Krankenkassen zurück. Dieser Vereinbarung zufolge gab es bisher für krankenversicherte Wohnungslose unabhängig von konkreten Leistungen eine Behandlungsfallpauschale. Nachdem die Vereinbarung im Widerspruch zu bundesweiten Vorgaben stehe, sei dies rechtlich nicht mehr möglich.

Ärzte warnen vor schweren Folgen

Am 24. November wollen sich die Ärzte der Münchner Obdachlosenpraxen mit KVB-Vertretern treffen, um neue Abrechnungsmodalitäten auszuhandeln. Kuhn, Beutner und Gunia, der für die Wundbehandlung in St. Bonifaz zuständig ist, hoffen auf eine Lösung. Nachdem die Defizite auf Dauer nicht aufgefangen werden können, müssten die Praxen sonst schließen.

Dies würde fatale Auswirkungen haben, prophezeit Beutner. Gunia macht das am Beispiel eines Obdachlosen fest, der wegen seines offenen Beins in der Klinik behandelt wird. Postoperative Wunden werden bislang in der Praxis von St. Bonifaz nachbetreut. Gibt es die Praxis nicht mehr und geht der Patient, was wahrscheinlich der Fall ist, nicht zu einem niedergelassenen Kollegen, wächst die Gefahr, dass sich die Wunde infiziert. Obdachlose würden überhaupt wohl erst dann behandelt, wenn sie so schwer krank sind, dass sie in die Notaufnahme oder in eine Klinik kommen müssen.

Aufgrund von Komplikationen könnten mehr Amputationen nötig werden. Beutner geht sogar davon aus, dass einige Obdachlose sterben werden, weil sie nicht rechtzeitig behandelt werden. Viele Patienten wären betroffen, machten die Praxen zu. Beutner behandelt um die 1300 Menschen im Quartal. Bis zu 20 Prozent sind nicht krankenversichert und können auch nicht krankenversichert werden. Findet sich keine Lösung, leiden die Schwächsten. (Pat Christ)