Münchner Viktualienmarkt wird saniert

Der Viktualienmarkt im Herzen der Münchner Altstadt wird aufgehübscht. "Trotz aller Haushaltsschwierigkeiten ist es gelungen, die ersten Schritte zur notwendigen Sanierung des Viktualienmarktes zu finanzieren", teilte die zuständige 3. Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) nach einem entsprechenden Beschluss des Kommunalausschusses des Stadtrates mit. Die Sanierung solle im laufenden Betrieb erfolgen.



Und zwar "in kleineren Abschnitten nach Dringlichkeit", wie es im Wirtschaftsplan der Märkte München heißt. Als Erstes wird nun der Bereich rund um den Karl-Valentin-Brunnen unterkellert. Die unterirdischen Räume sollen unter anderem dringend benötigte Toilettenanlagen, Personal- und Lagerräume sowie ein Kühllager aufnehmen.



Der Viktualienmarkt in der Nähe des Münchner Rathauses ist eines der Wahrzeichen der Landeshauptstadt. Die Buden und Stände rund um einen imposanten Maibaum sind nicht nur bei einheimischen Feinschmeckern beliebt, sondern werden auch von zahlreichen Touristen besucht. Bekannt ist der mit "f" ausgesprochene Viktualienmarkt unter anderem auch für den jährlichen Tanz der Marktfrauen am Faschingsdienstag, einem der Höhepunkte des närrischen Treibens in der Stadt.

(Elke Richter, dpa)