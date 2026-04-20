Nach AfD-Parteitag rechte Parolen gegrölt: Prozess

Sechs Männer haben sich nach dem Besuch eines AfD-Landesparteitages im mittelfränkischen Greding danebenbenommen – ab Montag stehen sie in Schwabach vor Gericht. Einer der Männer hatte nach Überzeugung der Strafverfolgungsbehörden in einer Diskothek am späten Abend nach dem Parteitag den Hitlergruß gezeigt. Fünf weitere hätten das in rechtsradikalen Kreisen inzwischen verbreitete Lied des Musikers Gigi D'Agostino, „L’Amour Toujours“, umgedichtet und den Refrain mit dem Text „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“ gesungen.

Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Strafbefehle mit Geldstrafen von bis zu 6.000 Euro an die Beschuldigten versandt – diese wurden jedoch nicht akzeptiert. Deshalb kommt es nun zur öffentlichen Hauptverhandlung beim Amtsgericht Schwabach.

Ermittlungen nach Vorfall in Diskothek

In der Gredinger Diskothek hatte sich nach eigenem Bekunden auch der AfD-Landtagsabgeordnete Franz Schmid befunden. Schmid gehört nicht zum Kreis der Beschuldigten. Er hatte damals auf Anfrage der dpa erklärt, im Laufe des Abends sei das Lied „L’Amour Toujours“ abgespielt worden, zu dem mehrere Besucher einen Text gesungen hätten, „den ich nicht zuordnen konnte“. „Ich habe jedenfalls den Text ‚Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!‘ nicht gesungen“, sagte Schmid. (dpa)