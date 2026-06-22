Nach nur einer Woche: Unbekannte beschmieren Kini-Denkmal

Unbekannte haben das neue Denkmal für König Ludwig II. in München mit Farbe beschmiert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, wie eine Sprecherin mitteilte.

Wann die Täter die Statue verunstalteten, ist noch unklar. Das Denkmal für den bayerischen „Märchenkönig“ war erst am 13. Juni enthüllt worden.

Auf dem Sockel hinterließen die Unbekannten unter anderem die Parole „FCK KINI“ sowie die Zahlenfolge „1312“, die als Anti-Polizei-Code gilt. Auch die Steine rund um das Denkmal wurden beschmiert.

Initiator Dietmar Holzapfel reagierte enttäuscht auf die Tat. Nach seinen Angaben hatte er sich mehr als zwölf Jahre für das Denkmal eingesetzt. Bereits vor der Fertigstellung war der Sockel im April mit Farbe verunstaltet worden. Holzapfel hatte sich deshalb für Beleuchtung und Videoüberwachung an der Corneliusbrücke eingesetzt. Eine Überwachung im öffentlichen Raum sei jedoch nicht genehmigt worden.

Keine Videoüberwachung

Der verwendete rosafarbene Untersberger Marmor ist nach Angaben aus dem Umfeld des Projekts speziell behandelt worden, damit sich Verunreinigungen leichter entfernen lassen. Das Denkmal wurde ausschließlich privat finanziert, unter anderem durch Spenden und einen Beitrag Holzapfels.

Ludwig II. gilt als Bauherr der Schlösser Neuschwanstein, Linderhof und Herrenchiemsee. Der bayerische König wurde vor 140 Jahren tot im Starnberger See gefunden. Die Umstände seines Todes sind bis heute nicht abschließend geklärt.

Im bayerischen Dialekt wird Ludwig II. oft „Kini“ genannt. (dpa/BSZ)