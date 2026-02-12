Kommunales

Die rot-weiße Frankenflagge: Das Frankenlied gilt seit dem 19. Jahrhundert als inoffizielle Hymne der Region. (Foto: dpa/Pia Bayer)

12.02.2026

Neue Strophe fürs Frankenlied? Gegenwind aus Oberfranken

Mittelfranken wünscht sich eine eigene Strophe im Frankenlied – doch aus Oberfranken kommt deutlicher Widerspruch. Ministerpräsident Markus Söder (CSU), selbst Mittelfranke, unterstützt die Idee. Droht ein fränkischer Hymnenstreit?

Dass der Bezirk Mittelfranken eine weitere Strophe fürs Frankenlied sucht, stößt beim Lichtenfelser Landrat Christian Meißner (CSU) auf Unverständnis. „Die im Jahr 1859 verfassten sechs Strophen sind seit vielen Jahrzehnten die Landeshymne aller Franken. Ich verstehe nicht, warum man jetzt damit anfängt, zu diesen sechs Strophen noch eine weitere dazu dichten zu wollen“, sagte Meißner laut Mitteilung.

Hymnen hätten einen Schutzstatus, „man verändert diese nicht. Wir Oberfranken kommen ja auch nicht auf die Idee, die Bayern-Hymne um eine weitere Strophe zu ergänzen, nur weil wir der Meinung sind, dass es gerade an der Zeit wäre.“

Wettbewerb für eine neue Strophe

Hintergrund ist der Wunsch des Bezirks Mittelfranken, im Lied selbst vorzukommen. Bislang wird der Regierungsbezirk darin nicht besungen. Der Bezirk rief deshalb zu einem Liedwettbewerb auf; rund 315 Vorschläge wurden eingereicht.

Auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU), selbst Mittelfranke, unterstützt die Idee. „Das ist eine wundervolle Hymne und eine Strophe mehr ist auch schön und es ist in der Tat so, Mittelfranken kommt da zu kurz. Insofern glaube ich, ist das eine schöne Idee“, sagte er am Rande eines Termins. Verglichen mit der Bayern-Hymne und dem Deutschlandlied habe das Frankenlied bereits „sehr viele Strophen“. „Man kann da wirklich sehr viel Zeit damit verbringen, das aus voller Überzeugung zu singen.“

Blick vom Staffelberg

Das Frankenlied stammt von Victor von Scheffel. Er beschreibt darin, was er vom Staffelberg im Landkreis Lichtenfels aus sieht – und der Blick reicht nach Ober- und Unterfranken. 1861 wurde das Lied veröffentlicht und entwickelte sich zur Frankenhymne.“ (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die Tabaksteuer erhöht werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz