Neue Strophe fürs Frankenlied? Gegenwind aus Oberfranken

Dass der Bezirk Mittelfranken eine weitere Strophe fürs Frankenlied sucht, stößt beim Lichtenfelser Landrat Christian Meißner (CSU) auf Unverständnis. „Die im Jahr 1859 verfassten sechs Strophen sind seit vielen Jahrzehnten die Landeshymne aller Franken. Ich verstehe nicht, warum man jetzt damit anfängt, zu diesen sechs Strophen noch eine weitere dazu dichten zu wollen“, sagte Meißner laut Mitteilung.

Hymnen hätten einen Schutzstatus, „man verändert diese nicht. Wir Oberfranken kommen ja auch nicht auf die Idee, die Bayern-Hymne um eine weitere Strophe zu ergänzen, nur weil wir der Meinung sind, dass es gerade an der Zeit wäre.“

Wettbewerb für eine neue Strophe

Hintergrund ist der Wunsch des Bezirks Mittelfranken, im Lied selbst vorzukommen. Bislang wird der Regierungsbezirk darin nicht besungen. Der Bezirk rief deshalb zu einem Liedwettbewerb auf; rund 315 Vorschläge wurden eingereicht.

Auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU), selbst Mittelfranke, unterstützt die Idee. „Das ist eine wundervolle Hymne und eine Strophe mehr ist auch schön und es ist in der Tat so, Mittelfranken kommt da zu kurz. Insofern glaube ich, ist das eine schöne Idee“, sagte er am Rande eines Termins. Verglichen mit der Bayern-Hymne und dem Deutschlandlied habe das Frankenlied bereits „sehr viele Strophen“. „Man kann da wirklich sehr viel Zeit damit verbringen, das aus voller Überzeugung zu singen.“

Blick vom Staffelberg

Das Frankenlied stammt von Victor von Scheffel. Er beschreibt darin, was er vom Staffelberg im Landkreis Lichtenfels aus sieht – und der Blick reicht nach Ober- und Unterfranken. 1861 wurde das Lied veröffentlicht und entwickelte sich zur Frankenhymne.“ (dpa)