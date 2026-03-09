Olympiasieger Resch kämpft in Stichwahl um Bürgermeisteramt

In Berchtesgaden will ein Olympiasieger das Rathaus erobern: Der ehemalige deutsche Rennrodler Alexander Resch ist für die CSU in der Marktgemeinde ins Rennen gegangen und tritt nun in der Stichwahl gegen den Pädagogen Christoph Angerer an. Resch holte zwar die meisten Stimmen - es reichte aber im ersten Durchgang bei der Kommunalwahl nicht zur absoluten Mehrheit.

Der 46 Jahre alte gebürtige Berchtesgadener wurde im Doppelsitzer mehrfach Weltmeister und holte bei den Olympischen Spielen 2002 in Salt Lake City Gold. Er ist heute Vorstand im Bob- und Schlittenverband für Deutschland e.V.

Resch liegt vorn, verpasst aber absolute Mehrheit

Der seit 2008 amtierende Bürgermeister Franz Rasp (CSU) bewirbt sich um das Amt als Landrat - und machte damit den Ratssessel frei. Auch Rasp muss in die Stichwahl. (dpa)