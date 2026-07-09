Straubings OB Pannermayr bleibt Chef des Bayerischen Städtetags

Markus Pannermayr (CSU), Oberbürgermeister von Straubing, ist erneut zum Vorsitzenden des bayerischen Städtetags gewählt worden. Die Vollversammlung bestätigte den 55-jährigen Kommunalpolitiker während ihrer Tagung in Landshut im Amt, wie ein Sprecher mitteilte. Pannermayr steht seit 2020 an der Spitze des Gremiums. Ebenfalls wiedergewählt wurde sein erster Stellvertreter, der Fürther Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD).

Neu auf dem Posten des zweiten Stellvertreters ist der Bürgermeister von Hersbruck, Robert Ilg (Freie Wähler), der die Nachfolge von Markus Loth antritt. Letzterer war Bürgermeister von Weilheim und bei den Kommunalwahlen 2026 nicht erneut angetreten.

Glückwünsche gab es von Innenminister Joachim Herrmann (CSU), der insbesondere das Engagement des Städtetags gegen Desinformation – vor allem im digitalen Bereich – würdigte. Der Austausch und Nachrichtenkonsum zu gesellschaftlichen und politischen Themen verlagere sich zunehmend in den digitalen Raum, so der Minister. „Das hat zwar den Vorteil, dass man leicht an Informationen herankommt. Allerdings war es auch noch nie so leicht, in die Irre geführt zu werden.“

Der bayerische Städtetag vertritt die Interessen der Städte und Gemeinden gegenüber Landtag und Staatsregierung. Neben allen 25 kreisfreien Städten und allen 29 großen Kreisstädten sind rund 270 weitere kreisangehörige Städte, Märkte und Gemeinden Mitglied. Damit vertritt das Gremium den Angaben nach knapp acht Millionen Menschen, also fast 60 Prozent der Bevölkerung Bayerns.

(Ute Wessels, dpa)

